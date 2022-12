El vestuario del Castellón carga contra el árbitro ante el Numancia

Han pasado unas horas desde la derrota del CD Castellón contra el Numancia (0-1), la primera de la temporada en el Estadio Castalia, y no baja la indignación del vestuario, al entender que el árbitro, el tarraconense Romero Freixas, le perjudicó gravemente al perdonar la segunda amarilla a Moha Sanhaji en el primer tiempo y no señalar un claro penalti sobre Jeremy de León en el segundo tiempo.

Rubén Torrecilla ya había alzado la voz para rajar del arbitraje del catalán Romero Freixas. «Estoy muy descontento, porque hay dos acciones que marcan el partido: la segunda amarilla a Moha y luego el penalti a Jeremy [De León], que es clarísimo». «Lo he visto en las imágenes --profundizó-- y es clarísimo. Si no lo pita el árbitro, no sé porque no lo hace el linier. Estoy muy cabreado, porque encima nos llevamos un montón de amarillas sin dar una patada», recalcó. A su juicio, el tarraconense les sacó de quicio. «A nosotros, con el mínimo contacto, nos pita falta; y a ellos una falta que clarísima le perdonan la segunda amarilla, es normal que nos haya desquiciado», ahondó. «El penalti que nos pitan el sábado [SD Logroñés] es menos que el de hoy [por ayer], porque arrollan a Jeremy», dijo con amargura.

Los jugadores también se pronuncian

Poco después, el capitán, David Cubillas, colgaba un tuit en el que pedía "respeto para un club centenario", en alusión a Romero Freixas.

Llegaron las malas. Que llegarían. Autocrítica y dar un paso al frente todos! Aún a tiempo, yo elijo seguir creyendo. Gracias por el apoyo de Castalia, afición. PPO!!!

A otros… RESPETO a un club centenario! 🚩 — David Cubillas (@davidcubillas) 7 de diciembre de 2022

Incluso un jugador que no estuvo en el partido, el sancionado Manu Sánchez, se lamentaba de la actitud del colegiado catalán. "Arbitrar debe ser de las profesiones más difíciles del mundo y el error se acepta, forma parte de él, como del juego en sí. Pero hay cosas que no debemos aceptar. No sé en que momento de su formación se imparte la prepotencia, el sentido de superioridad y la actitud dictatorial con la que se arbitra en Primera Federación (no con todos pero, desde luego, no tuvieron en cuenta la frustración que genera a los ¡verdaderos protagonistas! del juego, los futbolistas)", desarrollaba en las redes sociales, apoyado en dos vídeos con las jugadas más destacadas. "Todos nos jugamos mucho y no todo es válido...". añadía el lateral derecho.

Arbitrar debe ser de las profesiones más difíciles del mundo y el error se acepta, forma parte de él, como del juego en sí. Pero hay cosas que no debemos aceptar.



No se en que momento de su formación se imparte la prepotencia, el sentido de superioridad y la actitud (1) pic.twitter.com/Goi67rXW8b — Manu Schez. (@22manusanchez) 8 de diciembre de 2022

Además, Óscar Gil, en declaraciones difundidas al servicio de comunicación del club, reconocía que tanto la segunda amarilla al juegado como el penalti no pitado "eran muy claros". "No podías decirle nada al árbitro, porque te sacaba la amarilla", manifestaba

⚽ 𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗠𝗜𝗫𝗧𝗔



🎙️ Óscar Gil, central del @cdcastellon



🗣 "Hay días que estás más acertado y otros menos, pero lo hemos intentado hasta el final; hay decisiones que no depende de uno mismo"

#PPO100👂 pic.twitter.com/cJ9hR680tc — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) 8 de diciembre de 2022

La puntilla, en el acta

Romero Freixas, en el apartado de observaciones, recogió el siguiente lance. "Una vez finalizado el encuentro, y mientras nos encontrábamos en nuestro vestuario arbitral, hemos recibido golpes reiterados en nuestra puerta, sin poder identificar finalmente el autor de los mismos. Los mismos hechos se han repetido durante dos veces, y han venido acompañados de gritos hacia nuestra persona en los siguientes términos: "Habéis venido aquí a ser protagonistas" a viva voz de grito".