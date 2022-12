El análisis del Rubén Torrecilla | «El desacierto nos ha privado de la victoria»

El técnico del Castellón, Rubén Torrecilla, mostró unas sensaciones agridulces tras el empate cosechado en el último encuentro del año. Y es que el extremeño reconoció que en la primera parte sus futbolistas estuvieron «espesos en la presión». «Ellos se sienten cómodos si no les presionas fuerte; y ahí han tenido el control y los últimos 10 minutos es cierto que cambiamos el sistema al 4-4-2 y estuvimos un poco más cómodos», explicó. «En la segunda parte hemos hecho el partido que queríamos, hemos tenido llegadas y ocasiones», dijo.

Es por ello que el preparador orellut destacó su enfado: «Me voy cabreado con la primera parte, no me ha gustado nada; en la segunda mitad sí que hemos dado un paso al frente ante un muy buen equipo como la Real Sociedad B».

«No nos ha afectado el gol, hemos estado espesos en la presión, no hemos sido el equipo que compite bien en Castalia», refrendó. «Hay que apretar e ir a los espacios, algo que hemos comentado en el descanso», enfatizaba.

Sin embargo, el equipo cambió sus prestaciones tras el descanso. «El triple cambio ha dado un plus al equipo, nos ha dado calidad y había jugadores que ya estaban agotados», resaltaba el míster. En esa triple permuta ingresó al campo Romera, un hombre referencia en los esquemas del técnico. «La vuelta de Dani es muy importante, es clave tenerlo, porque es un jugador que nos da mucho, ha tenido un par de acciones para girarse y ofrecer a compañeros que venían de segunda línea», indicó.

En el segundo acto el Castellón subió enteros, algo llevó a «tener ocasiones claras», indicó Torrecilla, pero también «que estuvieron «desacertados», incidió el míster.

En líneas generales, el entrenador orellut aseguró estar «muy orgulloso de los chavales» haciendo balance del año. «Comenzamos con muchos jugadores nuevos, propiedad nueva, cambios de lugares de entrenamiento... y todo en una liga muy difícil; pero ahora mismo estamos en el objetivo. Estamos realizando una temporada muy buena; antes lo ganábamos todo y ahora tenemos resultados que no se dan», comparó. «Pero en el cómputo global estamos donde nos merecemos», analiza.

«El parón navideño nos vendrá bien: llevamos mucha carga encima, jugadores lesionados muy importantes justo en el momento del bache...», reflejó. «Ahora toca descansar», concluyó Torrecilla.