Dani Romera: «El Castellón me ha echado de menos tanto como yo a él»

Si hay un jugador que ha extrañado el Castellón durante el último mes ese ha sido Dani Romera, su principal referencia ofensiva con seis goles en su haber. El delantero almeriense regresó a los terrenos de juego el pasado sábado, en el empate del conjunto albinegro frente a la Real Sociedad B (1-1), y lo hizo ovacionado por la grada de Castalia.

El ariete andaluz destacó que ante el filial realista el equipo «pudo ganar, pero también pudo perder», pero pese a ello, al atacante recalca que «hicimos un gran trabajo los primeros minutos del partido, estuvimos bien, pero luego por la presión no sabíamos donde saltar. Sabíamos que ellos tenían un buen juego por dentro, tuvimos dudas y ahí vino el primer gol». Romera reconoce que el tanto inicial realista «nos afectó mucho», sin embargo, «el gol de Koné nos vino muy bien».

En la segunda mitad el juego del equipo albinegro fue a más y en base a ello el delantero destaca que el Castellón «mereció remontar, hicimos un gran trabajo y hay que quedarse con esas sensaciones de apretar, de intensidad, de ser un equipo unido».

«Nos vamos de vacaciones y vamos a estar arriba, segundos. Hemos hecho un muy buen trabajo hasta enero y hay que seguir así en esta línea», enfatiza Romera.

En el plano individual el delantero almeriense recalca la importancia de volver a sentirse futbolista, de pisar el césped en plena competición: «Necesitaba jugar ya, encontrarme con buenas sensaciones antes de enero y espero seguir así, empezar el año con buen pie. Sé que el equipo me ha echado de menos y yo también al equipo y creo que tenemos que seguir unidos, con orden, estar más juntos, que la afición nos apoye».

Y es que la participación del ex del Nàstic de Tarragona, Ponferradina, Barcelona Atlètic o Cádiz entre otros estaba siendo clave hasta que se lesionó y no pudo formar parte del equipo ante, precisamente, el cuadro tarraconense. Si DaniRomera había marcado seis goles, siendo uno de los máximos goleadores del Grupo II de la Primera Federación, desde entonces, en los cinco envites que se ha perdido, el Castellón solo ha podido ver puerta en cinco ocasiones solo una en una de ellas de jugada, con el tanto del lateral derecho Manu Sánchez en el Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona.

Pero Dani Romera no solo aporta goles, sino también alternativas al juego en labores ofensivas, último pases y también dinamismo y presión a la primera linea de pase del contrario.

«A nivel individual, creo que empecé muy bien la temporada, excepto este pequeño mes que no he podido jugar por esa lesión», lamenta el ariete por no haber podido ser de la partida en las últimas jornadas. No obstante, el cazagoles se sincera asegurando que «he hecho una buena primera vuelta. Espero ayudar al equipo a partir de la segunda, pero ayudar al equipo es lo máximo».

«En lo colectivo, si nos dicen que en diciembre íbamos a estar en los dos o tres primeros puestos todos lo hubiéramos firmado. Tenemos muy buen equipo pero ya sabemos que la categoría es difícil. El objetivo es pelear por el ascenso, en enero volver con las pilas cargadas, volver a la senda de la victoria y regresar al estado de forma en el que estábamos al principio», concluye el máximo goleador del Castellón y pilar clave en los esquemas de Torrecilla.