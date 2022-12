Entrevista exclusiva | Voulgaris, sobre la destitución de Torrecilla: "Con refuerzos y esta plantilla podemos lograr el ascenso"

El CD Castellón anunció horas después del partido contra la Real Sociedad B la destitución de Rubén Torrecilla. Justo cuando el equipo iniciaba sus vacaciones de Navidad, coincidiendo con el parón de la competición por estas fechas. Bob Voulgaris atendió a la llamada de Mediterráneo para explicar los motivos de una decisión que, en cierto modo, podía sorprender porque a pesar de los últimos resultados, el equipo ocupa el segundo puesto en la clasificación. Pero el momento de adopción de la misma, con tiempo suficiente para afrontar el cambio, apuntan a que el presidente albinegro ya se había planteado en su cabeza el relevo para iniciar un camino diferente en su proyecto.

Voulgaris explica, a través de Mediterráneo, a la afición su decisión, tranquiliza al seguidor albinegro sobre su ambición de pelear por el ascenso esta temporada con la llegada de nuevos refuerzos y anuncia que ya ha contratado un hombre fuerte para buscar esos refuerzos, cuyo nombre hará oficial en las próximas semanas. Un mensaje claro de que su apuesta por el Castellón es fuerte. El presidente marca claramente su hoja de ruta inmediata en la entrevista a Mediterráneo. Su decisión ha sido muy meditada.

¿Los motivos de la destitución de Torrecilla como entrenador se deben más a que no era un técnico de su agrado que al rendimiento deportivo en forma de resultados cuando era segundo?

La destitución de Rubén no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que no fuera un cargo de mi elección. A Rubén le hemos dado todo nuestro apoyo y respaldo durante toda su etapa en el club. Nuestro grupo tiene una enorme experiencia en el deporte de alto nivel y sabemos lo que es la excelencia. Los resultados no son el único indicador de rendimiento y potencial para el futuro. Creemos que el equipo actual, con algunos refuerzos adicionales que pretendemos traer en enero, tiene potencial para lograr el ascenso esta temporada. Nuestro trabajo es asegurarnos de que cada parte de nuestra forma de trabajar como club garantice que ese potencial se haga realidad, y esta decisión del cambio de entrenador se ha tomado con esa intención en nuestra mente.

¿Ha influido la opinión del vestuario en la decisión?

La opinión del vestuario no ha influido en nuestra decisión. Rubén era muy querido y respetado por los jugadores del Castellón.

¿Llegará pronto el sustituto de Torrecilla al equipo?

El club ha iniciado un proceso para identificar al nuevo entrenador y trabajaremos lo más rápido posible durante el periodo navideño para incorporarlo rápidamente. Mientras tanto, un equipo interino de entrenadores del club continuará apoyando al equipo en este tiempo.

Algunos aficionados no estaban muy de acuerdo con el entrenador. ¿Influye también esa corriente en la decisión?

Los aficionados son muy importantes para este club. Es una de las clave por las que hemos tenido tanto éxito en casa esta temporada, debido al magnífico ambiente que se respira en Castalia. Respetando la voz de la afición, mi trabajo es tomar las decisiones que creo que son mejores para el club, aunque en ese momento resulten difíciles. El trabajo de los dirigentes es anticiparse al futuro y actuar con antelación para que el equipo siga avanzando.

¿El nuevo perfil será de un entrenador con experiencia en la categoría o un técnico extranjero?

Tenemos una idea clara de las características del entrenador que queremos contratar. No se trata sólo de la experiencia en una categoría o de un país, sino fundamentalmente de su filosofía como entrenador y su voluntad de comprometerse y colaborar con el equipo que tenemos y con la amplia experiencia que aportamos. Creo firmemente que para ganar tenemos que pensar de forma diferente, tener una mentalidad abierta para adoptar nuevas formas de trabajar y de utilizar la información. Son características clave para nuestro entrenador.

¿El club ya ha decidido quién será el responsable de la selección del nuevo entrenador y de los fichajes de invierno? Porque aún no hay director deportivo tras la marcha de Fernando Gómez Colomer meses atrás.

El término director deportivo es un concepto tradicional. Nosotros funcionamos de una manera diferente, con un grupo de personas que colaboramos en la toma de decisiones. Creemos que eso nos hace más fuertes. Yo mismo, Jack Lynch y Dave Reddin desempeñamos distintos papeles en la dirección de la estrategia del equipo. Acabamos de contratar a un nuevo responsable de contratación con mucho talento, que anunciaremos en un par de semanas y que nos ayudará con nuestros planes para la ventana de enero.

¿Acompañarán al nuevo entrenador la apertura del plazo de inscripción y la salida de algunos de los jugadores de la temporada pasada, como Pablo Hernández u otros? ¿La destitución marca claramente que la ambición del club es el ascenso?

Estamos constantemente estudiando cómo podemos mejorar el equipo y revisamos la composición de la plantilla todo el tiempo. Llevamos tiempo centrados en cómo podemos reforzarnos en el mercado de fichajes que se abre ahora en enero, independientemente de que haya un nuevo entrenador. Nuestra forma de trabajar no depende del entrenador para identificar talentos y estamos entusiasmados con las perspectivas que tenemos para el periodo de enero y cómo pueden ayudar a acelerar nuestro progreso hacia el ascenso a Segunda División.