La crónica del Real Unión - Castellón | Nuevo entrenador, viejos fantasmas (1-1)

Con los mismos jugadores y habiendo cambiado tan solo al entrenador era fácil esperar un partido como el que se vio en el Stadium Gal de Irún. El Castellón es lo que es y tiene lo que tiene, y hasta que no se ponga solución a eso con la llegada de refuerzos, el equipo ha de aprender a sobrevivir para mantenerse en los puestos de play-off. Un punto ante el Real Unión no satisface a nadie, pero mantiene a los albinegros como segundos.

Avisó JIM en la previa de que prácticamente no iba a tocar nada del equipo, pero sí que iba a darle su toque personal. Poco tenía donde elegir el técnico interino del conjunto albinegro y su once inicial no difirió ni un ápice respecto a uno de los propuestos por Rubén Torrecilla en su momento. Tan solo Javi Antón ocupó la vacante dejada por el lesionado Salva Ruiz en el lateral izquierdo; el resto, diez de los titularísimos y un planteamiento reconocible.

La apuesta por Alfonso Pastor; Manu Sánchez, Óscar Gil, Iago Indias, Javi Antón; Calavera, Cristian Rodríguez; Raúl Sánchez, Fabrício, Giorgi Kochorashvili y Dani Romera no pilló por sorpresa a nadie. Teniéndolos a casi todos recuperados era fácil pensar que JIM pondría toda la carne en el asador en el Stadium Gal y fue nada más arrancar el partido cuando el conjunto albinegro puso a prueba los reflejos de Irazusta con un cabezazo del delantero almeriense que sería invalidado por manos previas de Fabrício. El brasileño quiso enmendar su error en la siguiente jugada, pero su remate de cabeza se marcharía alto.

Al Castellón se le vía con esa frescura de las primeras jornadas ligueras y buscaba constantemente la banda de Raúl Sánchez para generar peligro. Era sí o a balón parado como pretendían los orelluts ponerse por delante, pero tampoco acertó a batir a Irazusta Dani Romera con un fuerte lanzamiento con la izquierda desde dentro del área al cumplirse el primer cuarto de hora de partido.

Dominadores

Los de JIM tenían la posesión del esférico y se volcaron en campo del Real Unión. En otro de sus intentos, los jugadores del conjunto albinegro reclamaron gol fantasma tras un remate al primer palo de cabeza que dio la sensación de entrar por completo dentro de la portería local. Pero ni el colegiado, ni el asistente (en esta categoría no hay VAR) se inmutaron pese a la reclamación del plantel de la Plana.

La réplica del Real Unión no tardó en llegar y fue en una jugada a balón parado en la que el meta Alfonso Pastor detuvo en dos tiempos un lanzamiento envenenado de Rivero.

La lluvia empezó a hacer acto de presencia en Irún y fue entonces cuando los locales protagonizaron sus mejores momentos, obligando a la zaga albinegra (este domingo vestida con la segunda equipación) a emplearse a fondo. Y es que, tras ese primer aviso, Oyarzun desde la frontal del área tuvo otra ocasión al golpear a Iago Indias y ver cómo el balón se marchaba rozando el palo derecho de la portería de Alfonso Pastor.

El Castellón no se dejó amedrentar y Fabrício emprendió una jugada a la contra que nació desde el mismo área castellonense por la que el brasileño se recorrió medio campo y le dejó un balón en bandeja a Dani Romera al que, cuando parecía que se iba a abrir el marcador, Iván Pérez le robó el primer gol del encuentro.

Continuidad

El Castellón había dejado buenas sensaciones en el primer tiempo aunque, una vez más, su falta de puntería le había impedido ponerse por delante en el Stadium Gal. Quedaba la segunda parte entera para tratar de romper esa dinámica y JIM tenía tiempo por delante para acabar con los fantasmas del pasado. Sin embargo, el juego y la posesión se igualaron en el segundo periodo y fue el Real Unión el que dispuso de las ocasiones más claras. La primera de ellas, un remate de cabeza de Iván Pérez a centro de Oyarzun que se marchó alto y, la segunda, un lanzamiento de Nacho Sánchez que fue directo a las manos de Alfonso Pastor.

La lluvía no cesaba sino todo lo contrario, caía a mares, y el campo cada vez estaba más pesado, una circunstancia que favorecía más a los locales, acostumbrados a jugar bajo estas circunstancias tan particulares. Y con ese panorama fue como el Real Unión se adelantó en el marcador con un centro de Oyarzun y posterior remate de cabeza de Iván Pérez. Jugada idéntica a la anterior pero que en esta ocasión pilló desprevenida a la defensa del Castellón.

El partido se ponía cuesta arriba y los locales estaban más cómodos. De hecho, a Alfonso Pastor le tocó salvar el segundo tanto tras un fuerte disparo de Nacho Sánchez en jugada individual.

Por fortuna, quedaba un poco de margen y fue entonces cuando Koné encontró el camino al gol con un centro escorado desde la banda izquierda que dejó el esférico para que Dani Romera, como buenamente pudo --en este caso, con la rodilla--, introdujera el balón en el interior de la portería del Real Unión y estableciera la que sería definitiva --e insatisfactoria-- igualada final. Faltan refuerzos y el tiempo apremia.