«El Castellón no gana pero tampoco pierde y tiene la mejor plantilla»

Natural de Valtierra (Navarra) pero con domicilio en Benicàssim (con familia en la terreta, gracias a su paso por el Castellón, entre 1998 y el 2000), Santi Castillejo (51 años), tras ser un destacado delantero (no en vano, está reconocido como el máximo goleador histórico de la desaparecida Segunda B), está labrándose también una llamativa trayectoria en los banquillos. Especialmente desde que, en verano del 2019, asumiera las riendas del filial de Osasuna, al que tiene cuarto, empatado con la Real Sociedad B y un Castellón al que recibe el domingo a las 18.00 horas, en Tajonar, donde ha entrenado a la nueva y prometedora hornada rojilla, liderada por Jon Moncayola, Javi Martínez, Jorge Herrando, Pablo Ibáñez, Aimar Oroz, Iván Barbero, Pau Martínez o Iker Benito.

--No sé si usted esperaba ver a su equipo tan arriba en la clasificación, en zona de ‘play-off’...

--¿Luchar por subir? Si nos daban como últimos del grupo a principios de la temporada... Éramos unos recién ascendidos, pero además Pablo Ibáñez y Aimar Oroz subieron al primer equipo, el goleador Joel Rodríguez se marchó a la primera división de Finlandia... Pero han aparecido otros chavales que están rindiendo muy bien.

--¿Cómo se lucha contra dos canteras tan importantes, y con tantos recursos, como Lezama (Athletic Club) y Zubieta (Real Sociedad)?

--No es fácil. Osasuna, hace unas temporadas, estaba mal económicamente, y mucho talento se fue de Tajonar. Pero aquí se ha confiando siempre en la gente de la casa, que ahora ya no lo ve tan fácil a la hora de salir, porque aquí tiene medios y muchas cosas.

--Encima, usted es navarro...

--Sí, supone un plus. Me he criado aquí, llegué al primer equipo..., así que sé lo que es Osasuna. Es un orgullo que 12 o 13 jugadores sean de aquí, que se hayan criado en Tajonar desde pequeños.

--Es su cuarta temporada, y la progresión del Promesas es notable.

--Llego en 2019, de la mano de Braulio [Vázquez, director deportivo de Osasuna y otro ex del Castellón, con quien coincidió en la campaña 1999/2000]: estábamos en Tercera, y el pasado verano ascendimos a Primera Federación.

--Centrémonos en el partido del domingo. Todo apunta a que será muy diferente al de Castalia, donde perdieron por 2-0. Ahora, es el Castellón el que está peor, con dudas. ¿Llega el encuentro en el mejor momento para ustedes?

--Nunca se sabe. Es cierto que al Castellón le está costando más ganar, que está con incertidumbre, pero tampoco pierde y es un equipo al que apenas le crean ocasiones. Sigo pensando que tiene la mejor plantilla del grupo. Sí que es cierto que nosotros nos hemos aclimatado mejor a la categoría respecto al partido de octubre.

--Aunque sean solo dos jornadas, ¿nota mucha diferencia entre el Castellón de Torrecilla y el de Jim?

--El planteamiento en Irún fue más parecido, aunque el otro día [Unión Deportiva Logroñés] cambió bastante más y no jugó con un delantero de referencia. Pero tiene una idea muy clara, a partir del 4-3-3, con buena salida de balón...

--¿Cree que las bajas por sanción de Josep Calavera y Óscar Gil pueden cambiarles todavía más?

--Al final son dos jugadores muy importantes en el aspecto defensivo, pero pueden jugar Yac [Diori], Carles Salvador... Tiene una gran variedad en la plantilla; y nosotros también tenemos cuatro o cinco bajas, que es lo normal a estas alturas de la temporada.

--¿Hasta qué punto puede influir la meteorología en el partido?

--Hemos tenido que quitar la nieve para entrenar; y mañana [por hoy] no sé si podremos con la que está cayendo. A nosotros nos influye a nivel de entrenamientos, sí. El domingo no dan tan mal tiempo, pero el campo estará muy blando.

--La última pregunta: ¿cuántas veces ha estado cerca de entrenar al Castellón?

--Nunca he estado cerca de entrenar al Castellón, nunca he hablado con nadie para ir allí.