Albert Rudé, en su primera semana completa de trabajo en el CD Castellón (al que llegó con menos de 72 horas para su estreno, exitoso, en el campo de Osasuna Promesas, ha ofrecido una perspectiva más amplia. El cara a cara con Haralabos Voulgaris, el fichaje de Adri Fuentes, lo que queda de mercado de invierno (acaba el martes), su estreno en el Estadio Castalia, las bajas de Dani Romera y Salva Ruiz... De todo eso, y algo más, ha hablado el técnico catalán.

Primera semana entera en Castelló

“Me informé muy bien del proyecto al que venía, ya tenía mucha información. Ahora, in situ, con más tranquilidad, estoy muy contento con las instalaciones: son muy funcionales, permiten un flujo de trabajo muy bueno en todas los áreas, tenemos un campo espectacular para entrenar y todos los recursos necesarios para hacer sesiones, nutrición... Este proyecto se me presentaba con mucha seriedad y profesionalidad, y lo puedo corroborar. Y a nivel de trabajo, intentando implantar nuestro modelo de juego ya esta semana, sin renunciar a ninguna sesión o reunión individual, acelerando los procesos".

¿Va a cambiar mucho la forma de jugar?

"Me gusta la posesión bien entendida, no pasar el balón por pasarlo. Quiero que seamos agresivos en la finalización, a través de tener el balón. Ya dije que lo que quería para el primer partido era generar un impacto emocional; recolocar algunas piezas y entender como obtener ventajas sobre el rival. Creo que lo hicimos muy bien, por eso sacamos la victoria. Y a partir de esta semana, trabajar ya con nuestro modelo, que y se va a ir plasmando. Se va a dar una dinámica de juego en función de lo que propongan los rivales, aunque ya dije que soy un entrenador que quiere un juego de posición, dar valor al balón para intentar llegar cuantas más veces posibles a la portería rival y que nos lleguen lo menos posible a la nuestra".

Voulgaris estará en el partido

"Con Bob hemos tenido mucha comunicación, aunque no lo conozco aún personalmente y tengo ganas. La primera de las razones por las que acepté este trabajo, fue por el planteamiento que tiene este club, su profesionalidad, el plan trazado que tiene. Y el segundo motivo por el que me interesó, es Castalia. Es su gente: con todo el mundo con el que he hablado, me dice que aquí se respira fútbol, su esencia. Es otro motivo de gran peso a la hora de debutar en casa: quero conectar con la afición. Así que todos, el equipo, cuerpo técnico y yo, tenemos muchas ganas de volver a casa".

El análisis de Adri Fuentes

"¿Si será titular ante el Cornellà? Todo es contexto, vemos lo que necesitamos y escogeremos los once. Vamos a valorarlo, nos queda el entrene de mañana [sábado]. Cuando lo ves, es un delantero con un perfil muy claro: es un atacador de espacios, un explotador de espaldas, un jugador que te genera mucho. Además, también recibe el balón a pie y te hunde al rival con su potencia en conducción. Es versátil y puede moverse en todo el frente de ataque, así que estamos muy felices de poder contar con él".

¿Qué pasará en lo que queda de mercado de invierno?

"Es posible que hayan algunas incorporaciones más. Nosotros, como tú, ya tratamos de analizar las necesidades. Ya dije que considero que esta es una plantilla de alta calidad, pero si se puede sumar más, mejor".

El estado de Dani Romera y Salva Ruiz

"Ya llevan tiempo de baja. Estamos trabajando a marchas forzadas, pero sin precipitarnos, para tenerlo los más pronto posible, aunque dudo que puedan llegar a este partido".