Voulgaris llega para rematar el cierre del mercado de invierno en el CD Castellón

Haralabos Voulgaris y Ramón Soria, juntos en el palco del Estadio Castalia. Y en el césped, Albert Rudé. Los tres mantendrán una reunión para el remate del cierre del mercado de invierno en clave del CD Castellón, que es este martes, 31 de enero, a medianoche, con tres prioridades: lateral izquierdo, delantero y medio.

No estuvo en la junta de accionistas del pasado lunes, pero Haralabos Voulgaris asistió a este día de estrenos en el Estadio Castalia: el entrenador Albert Rudé, el nuevo jefe de reclutamiento Ramón Soria (sentado a su lado en el palco, junto a Robin Taylor), el de Borja Granero... El único al que no pudo ver, en su ambiente, fue a Adri Fuentes, que no entró en la convocatoria por problemas burocráticos. El empresario greco-canadiense tiene previsto pasar una pequeña temporada en España.

Lista de 19 jugadores, tres cambios solamente...

El Castellón solo pudo presentar una convocatoria de 19 jugadores. Y Rudé tampoco agotó los cambios (hizo tres, el último en el descuento). Toda una declaración de intenciones. Adri Fuentes, por ejemplo, no se visitó, ya que no llegó el visto bueno de la federación española, que aún no ha tramitado su licencia como albinegra.

La valoración

El de Ripoll repetía el mismo discurso del viernes a la hora de preguntarle si además del delantero madrileño y del central valenciano Borja Granero, llegarán más refuerzos en las ya menos de 48 horas que restan.

«Tendremos una reunión para hablar de estos temas, pero hay un departamento especializado en el club y que sabe hacer su faena», dijo Rudé. «Yo intento comunicar mis necesidades para el fútbol que quiero transmitir, pero son ellos los que han de acabar de definir para una plantilla competitiva, siempre intentando conseguir el objetivo que tenemos, que no es otro que lograr el ascenso lo más pronto posible», rubricó el preparador gerundense.

En su exitoso estreno como entrenador del Castellón en el Estadio Castalia, Albert Rudé estaba «contento por la victoria, porque, tras por los resultados de ayer [el sábado no ganó ni Eldense, ni Real Sociedad B, ni Real Murcia...], nos ponemos a tiro del primero, es el objetivo que buscamos», arrancó. «El resultados es bueno para el vestuario y para nosotros, el cuerpo técnico, pero necesitamos seguir trabajando, porque ha habido tramos buenos y otros no tanto, aunque siempre es mejor trabajar desde una victoria», matizó.

El análisis del partido

«En la primera parte hemos llevado más el peso, aunque, como ante Osasuna Promesas, henos perdido el balón muy rápido tras haberlo recuperado», comentó. «En la segunda hemos intentado meter más gente arriba, para tratar de salir más a la contra: no sé cuantas hemos tenido, pero si hubiésemos materializado alguna, o el penalti, la dinámica del final de partido hubiese sido muy diferente», admitió.

Rudé pide tiempo: «Ya me gustaría a mí llegar, hacer un click y jugar como uno quiere transmitir, pero estamos en una fase de transición, lo cual no quiere decir que no podemos competir». «Competir depende de que estemos focalizando lo que queremos y estar juntos para conseguir nuestra identidad, que nos ayudará a llevar los partidos de otra manera», ahondó.

Lo que menos le gustó... y lo que más

En el debe, lo que menos le había gustado, «las pérdidas de balón, que no permitían jugar a nivel posicional, con lo que el partido era de ida y vuelta, con lo que el rival se sentía más cómodo». Y entre lo que más, el público: Es un ambiente de fútbol». «La gente ha ayudado mucho al equipo, incluso cuando el equipo lo pasaba mal o el rival te podía empatar», refrendó.

El arbitraje

El técnico del Castellón compareció en la la de prensa muy poco después de que su homólogo del Cornellà, Gonzalo Riutort, se quejase del arbitraje. «No entro en esos temas», zanjó.