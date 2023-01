Haralabos Voulgaris ha ofrecido una rueda de prensa para hacer un balance de sus primeros siete meses al frente del CD Castellón. El empresario canadiense, acompañado de su mascota (el perro Oscar), solo ha aceptado una tanda de cuestiones, sin opción a repreguntar. A la vez que comenzaba su intervención, en la que apenas ha soltado un par de palabras en español, el club anunciaba el fichaje del centrocampista con vocación ofensiva Israel Suero.

El balance global

"Estoy bastante feliz, hemos reducido significativamente la deuda y mejorado el equipo. Estoy muy contento, aunque siempre hay margen de mejora. Ha sido una experiencia agradable, enriquecedora y gratificante. Se ha conseguido crear un entorno muy colaborativo, algo que es muy importante para mí. Ramón [Soria] tiene muchos contactos y hay nuevas incorporaciones que se van a anunciar en breve".

El análisis deportivo sobre la temporada

"Me ha sorprendido mucho, me complace como se ha está desarrollando la temporada. ¿Las expectativas que tenía? No estaba muy seguro de lo que podía esperar, aunque sí teníamos la idea de la plantilla que teníamos y de los aspectos en los que teníamos margen de mejora. Estoy muy contento de los jugadores con los que ya contamos y de los que van a unir a nosotros"

El puesto de entrenador: Jim y la llegada de Albert Rudé

"No me parece bien que se hable de que el puesto de entrenador no ha estado cubierto durante un mes porque estaba Jim, que ha hecho un buen trabajo y del que estoy muy satisfecho en un momento de tomar decisiones difíciles. No puedes hacer entrevistas a candidatos hasta que un puesto no está vacante. No han sido seis partido, sino solamente dos. Hemos tomado las decisiones adecuadas para traer al entrenador adecuado, aunque los resultados no hayan sido impresionantes"

La forma de trabajar

"Tenemos un buen sistema de trabajo, porque a mí me gusta rodearme de un equipo en el que yo pueda confiar,. Quien me conoce bien sabe que yo no me inmiscuyo en las decisiones que no me corresponden, porque son ellos los que tienen que tomar decisiones. Estamos tratando de hacer las cosas de una forma diferente, aunque no parezca obvio. Tenemos una buena relación con los patrocinadores, que noes están ayudando a implantar nuevos modelos para trabajar mejor".

Una inversión muy elevada

"Es difícil saber cuánto dinero costará esta primera temporada, no sé si estaba muy alineado con la previsión que hicimos: no puedes determinar cuanto te va acostar la reforma de la casa hasta que la haces, En cuanto a la situación financiera del clnn vamos estar bien: la situación no nos ha venido como una sorpresa, así que no estoy preocupado, aunque nos gustaría aumentar los ingresos, que venga más gente a los estadios aunque sabemos que estamos en la tercera división, así no es fácil gana dinero. Tomaremos las mejores decisiones e invertiremos lo que sea necesaria esta temporada"

¿El objetivo es subir en seis años a Primera División?

"Sí [en español]"

Los 10 millones de euros a disposición del Castellón

"En realidad, estrictamente en lo financiero, no es un préstamo, sino una línea de crédito, algo bastante común en la actualidad en el deporte y que eventualmente recuperaré".

El modelo que está implantando

"Mi filosofía, para que un club progrese, es tener buenos jugadores. Sí, es importante contar con un buen entrenador o director deportivo, pero el éxito radica en el talento que se delpliega en el campo. Los éxitos van a venir por el trabajo de los jugadores, hay que encontrar buenos futbolistas y dotarles de las herramientas necesarias para que den su mejor versión y contar con un entorno colaborativo".

Albert Rudé, un desconocido

"Tenemos un buen entrenador, que no tiene por qué ser peor que otros que tengan un gran hombre: en nuestras entrevistas valoramos el nombre la capacidad y sus métodos para entrenar, que nos parece muy bueno. En él hemos encontrado lo que consideramos que es importante, que es un líder que no se está por encima del equipo: es humilde y no se cree por encima de los jugadores. Ha sido una decisión muy importante, se trata de una decisión crítica".

El fútbol base del Castellón

"La Fundació es muy importante, obviamente. Haremos también algún anuncio con fichajes, porque el fútbol base va a ser muy importante, Dave [Reddin] y el resto de los que se encargan de este área van a trabajar todo lo posible, aunque nuestra situación es difícil porque hay otros clubs más dominantes. Pero, sí, queremos integrar la academia en el primer equipo progresivamente".