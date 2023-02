El proyecto que lidera Haralabos Voulgaris sigue tomando forma. En la tarde-noche de este miércoles, el CD Castellón ha anunciado la llegada de Raúl Rivas como nuevo jefe de ticketing. Este nuevo dirigente, con experiencia en LaLiga en el área social de diferentes clubs, será el responsable de potenciar y maximizar la asistencia y satisfacción de los abonados y aficionados del club de la capital de La Plana.

Con contrastada experiencia

La idea de los dirigentes albinegros es que Raúl Rivas aporte al Club Deportivo Castellón una amplia experiencia en el sector del marketing y eventos deportivos. Entre noviembre de 2021 y enero de 2023 fue responsable del área social del Celta de Vigo, de Primera División, participando activamente en las campañas de abonos del equipo vigués que tuvieron un gran éxito entre los aficionados.

Antes de su llegada al equipo gallego, había trabajado durante siete años en el FC Barcelona en el área de hospitalidad, donde estuvo desde 2014 hasta 2021.

Voulgaris sigue con su política de trabajo

Cabe recordar que, como explicó en su comparecencia del pasado martes, Haralabos Voulgaris está poniendo en practica su política de trabajo. "Tenemos un buen sistema de trabajo, porque a mí me gusta rodearme de un equipo en el que yo pueda confiar. Quien me conoce bien sabe que yo no me inmiscuyo en las decisiones que no me corresponden, porque son ellos los que tienen que tomar decisiones. Estamos tratando de hacer las cosas de una forma diferente, aunque no parezca obvio. Tenemos una buena relación con los patrocinadores, que noes están ayudando a implantar nuevos modelos para trabajar mejor", argumentó.