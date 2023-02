La fulgurante escalada del Eldense, el próximo rival del Castellón

La explicación de la fulgurante escalada del Eldense en el fútbol español tiene nombre, apellido y algún añadido. Pascual Pérez, fundador de Finetwork, es el principal responsable del llamativo crecimiento del próximo rival del Castellón (Castalia, domingo a las 18.00 horas). El Eldense lleva dos ascensos consecutivos y busca el tercero esta temporada, siendo el actual líder del grupo.

Las razones del éxito nacen en el patrocinio. Después llega la buena gestión de recursos y deportiva, pero la historia reciente del Eldense dio un vuelco con la llegada de Finetwork como patrocinador principal. Pérez es el fundador y principal accionista de esta empresa alicantina dedicada a la telefonía móvil y la fibra óptica. La compañía comenzó su andadura en el ámbito regional (Alicante y Murcia), pero progresivamente se ha ido extendiendo por todo el territorio nacional. Desde 2020 es el principal sustento económico del Eldense, primero como patrocinador y, desde el 2021, también como accionista.

En esta aventura futbolística, Pérez y Finetwork han tenido diferentes compañeros de viaje. René Ramos, representante de jugadores y hermano del futbolista del PSG Sergio Ramos, o el exjugador Pedro Riesco son nombres que se vincularon a un proyecto deportivo que no ha dejado de dar réditos.

Ascensos

En la temporada 2020/21, el Eldense, que había estado a punto de desaparecer por una presunta trama de apuestas deportivas, consiguió el ascenso después de ganar el grupo VI de Tercera. El conjunto alicantino empató sin goles con el Alzira un encuentro en el que el empate servía a ambos equipos.

En la siguiente campaña, la 2021/22, el Eldense repitió éxito. En esta ocasión, logró subir a Primera RFEF gracias a un gol en la prórroga que sirvió para doblegar al Sestao River en la promoción. El ascenso no evitó que el vestuario viviera una auténtica revolución con numerosos cambios en la plantilla. La modificación también alcanzó al banquillo, donde fue destituido, «por motivos disciplinarios», según el comunicado del club, José Juan Romero, viejo conocido del Castellón desde una eliminatoria de la Copa Federación contra el Gerena en 2015.

En las filas del Eldense que subió a Primera RFEF militaba un ex del Castellón, el extremo Juanma Acevedo. Esta temporada, con otro exalbinegro (el delantero Juanto Ortuño) y numerosas incorporaciones, el equipo que dirige Fernando Estévez no ha acusado el salto de categoría. No en vano, es el actual líder del grupo, con cuatro puntos de margen con su principal perseguidor, el Castellón, su próximo rival.

Con Pérez al mando, el Eldense ha completado el proceso de conversión a sociedad anónima deportiva, muestra de las aspiraciones del proyecto. Rodeado de cierto misterio, El Mundo lo definió en 2021 como un «autodidacta al que reclutó Apple, que hizo fortuna con sus patentes y al que no le interesa la popularidad».

Marca visible

Pese a ello, Finetwork protagoniza o ha protagonizado numerosos acuerdos de patrocinio en el deporte. Entre ellos, la Federación de Fútbol y sus selecciones, las de baloncesto, la Liga F, el Betis y la Real Sociedad, el club de eSports KOI, el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso y los de motos Pedro Acosta o Maverick Viñales... y desde octubre, el Sestao River.