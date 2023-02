Ni en LaLiga, ni en Segunda, ni en cualquiera de los dos grupos de Primera Federación. No hay un defensa en España que haya marcado tantos goles en lo que va de temporada como Manu Sánchez, el lateral derecho del CD Castellón. Tampoco asoma un caso semejante en ninguna de las grandes ligas europeas. Los seis tantos que lleva Manu le han convertido en noticia nacional, pero la rutina del futbolista andaluz no varía. Preguntado por el tema, no hay palabra que repita más que "normalidad". Cuanto más 'normal' es su vida, más extraordinario está siendo su rendimiento.

"Desde que mi vida no es solo fútbol, me siento mejor con el fútbol", explica. "Hacer que mi vida no sea solo el fútbol me relaja y me sienta genial", añade. Bastan unos minutos de conversación, como la que mantiene Mediterráneo con el jugador, para saber que el Castellón fichó este verano a un futbolista peculiar. Un futbolista al que no le gusta el fútbol. "No me apasiona --confiesa Sánchez entre risas-, en casa prefiero leer un libro a ver un partido".

"A mí del fútbol me encanta superarme, me gusta el trabajo y el esfuerzo, pero no soy un apasionado de este deporte", matiza Manu. "No sé cuánto tiempo hace que no veo un partido por ocio simplemente. ¿Años? Puede ser. Quería ver la final del Mundial, por Messi y todo eso, y me pasó algo gracioso. Me confundí con la hora, pensaba que se jugaba más tarde y cuando puse la tele ya había terminado".

Lecturas y estudios

¿Y qué hace un futbolista que no ve fútbol en su tiempo libre? "Pues ahora mismo me pillabas leyendo (Principios, del multimillonario Ray Dalio). Soy una persona muy inquieta, me gusta aprender y eso lo encuentro en los libros", indica Manu Sánchez, que además de futbolista profesional es fisioterapeuta y recientemente ha finalizado un máster en Dirección y Gestión Sanitaria.

A los 26 años, Manu Sánchez se encuentra en el mejor momento de su carrera. Con apenas 18 debutó en Segunda B con el Cádiz. Después pasó por El Ejido y el filial del Sevilla. Se marchó cedido a Portugal, al Tondela, donde empezó un rosario de problemas físicos. De vuelta a España, jugó con cuentagotas en el Rayo Majadahonda, antes de mostrar síntomas de resurgimiento la pasada campaña en el Unionistas. Una tendencia positiva que ha acentuado con creces desde su llegada a Castalia, donde brilla.

El equilibrio

"Más que los goles, que está bien, lo que más valoro del año es la estabilidad y regularidad que estoy teniendo. Me estoy sintiendo muy bien. Venía de años complicados, con muchas lesiones, pero aquí me encuentro muy cómodo, físicamente bien, con una pretemporada limpia, con el respeto de todos...", explica el futbolista orellut. Para ello no ha habido ningún tratamiento especial ni ninguna varita mágica. Para encontrar razones, Manu Sánchez vuelve a la "normalidad". "Cuando estuve en Portugal intenté controlarlo todo al máximo y fue el peor año. A día de hoy tengo hábitos muy normales, obviamente cuidándome, pero sin obsesionarme, con tranquilidad, normalidad, paz...".

En la fórmula del equilibrio de Manu Sánchez asoma otro elemento peculiar, alejado del fútbol. "Mi gran pasión son los caballos, soy propietario, tengo dos en la cuadra de Alberto García-Briñón en Salamanca y mi pareja es amazona. Me escapo cuando puedo y voy a verlos porque me relaja, y es algo que me encanta", afirma.

El próximo partido

Con todo, la mente de Manu Sánchez está ya centrada en el partido del domingo en Castalia, donde el Castellón, segundo clasificado, recibe al líder Eldense. El andaluz no se anda con rodeos: «Es un partido vital, clave. Entramos en una fase de la temporada donde ya no hay tanto margen». Manu señala como ejemplo el caso del ascenso del Racing de Santander de la pasada temporada. «Enlazó dos o tres victorias claves contra rivales directos -Depor, Unionistas...- y fue un punto de inflexión para ellos. Nosotros tenemos que dar ahora ese golpe».