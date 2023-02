El Castellón, segundo en la tabla a un solo punto del líder Eldense, continúa preparando el partido del domingo a las 12.00 horas en Castalia. Tras el entrenamiento matinal en Marina d'Or, el entrenador albinegro, Albert Rudé, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para analizar las claves del duelo contra el Atlético Baleares.

La semana tras la victoria contra el Eldense

"La semana ha ido muy bien. Lo que hemos tratado nosotros, después de la importante victoria que conseguimos, es mantener la misma línea. Debemos ser ecuánimes, no irnos a la euforia por haber ganado este partido igual que cuando perdamos tampoco nos iremos para abajo. Intentaremos mantener siempre una línea de ecuanimidad, de trabajo y de mejora. Esperemos que todo lo que hemos estado trabajando esta semana para mejorar podamos trasladarlo al campo".

El riesgo de la relajación

"Siempre hay cosas peligrosas en cada uno de los acontecimientos. Cuando haces un buen partido, ganas esos tres puntos tan importantes, te pones a uno del primero... puedes caer en la tentación de relajarte. Esto no puede ocurrir. Y de igual forma cuando las cosas no van bien y estás en una dinámica negativa tienes el riesgo de entrar en desconfianza. Eso también hay que evitarlo. Por eso hablo siempre de ecuanimidad y trabajo, que al final es lo que te acerca a ganar y tiene que estar siempre te vayan las cosas bien o mal, y es lo que hemos tratado de hacer esta semana".

El rival con nuevo entrenador

"Esperamos incertidumbre. Somos conocedores de que cuando hay un cambio de entrenador el equipo va a cambiar. Eso es evidente. Y va a cambiar primeramente a nivel actitudinal, y después a nivel táctico. Hemos estado analizando al equipo, con el anterior entrenador, para saber un poco cómo juega. También a los jugadores para saber las tendencias propias que tienen de manera natural y a partir de ahí intentar preparar de la mejor forma posible los escenarios que creemos que pueden ocurrir. También digo que cuando tienes tanta incertidumbre con el rival es una buena oportunidad para trabajarte más a ti mismo, a tu equipo".

El apoyo de la afición

"Se están haciendo acciones desde el club para tratar que lo del domingo pasado se vuelva a repetir. Están intentando transmitir y enganchar a la gente para que venga apoyarnos. El recibimiento fue muy óptimo para los jugadores. Si no se puede repetir lo de fuera, sí lo de dentro. Que sintamos toda esa energía positiva que nos transmiten que eso al final juega un papel muy importante y el otro día se notó. El equipo se conectó a esa energía. El mensaje es este: si nos pueden seguir acompañando, el equipo y yo estaremos muy agradecidos".

Lucha por el campeonato

"Nosotros intentamos ir partido a partido, semana a semana, para no perder la focalización con la inmediatez, con el presente. Tenemos que seguir la línea ascendente del juego porque pensamos que eso nos acerca a mejores resultados y si vamos sacando buenos resultados sabemos que estaremos ahí. Nosotros lo que queremos es estar ahí cuando llegue la hora de la verdad, en la recta final, y para hacerlo necesitamos las dos cosas: mantener la competitividad y mejorar cada semana el juego para acercarnos a lo que queremos transmitir en el campo".

El cedido Bilal Kandoussi, ausente

"Estos temas son totalmente contractuales, administrativos. Los tenemos en cuenta porque para ellos tenerlo o no podría cambiar algunas cosas, pero evidentemente nos centramos en lo importante que son los tres puntos y cómo jugamos nosotros el partido".

Continuidad respecto al domingo pasado

"Acabé muy satisfecho por el resultado que era muy importante, acabé muy satisfecho por el apoyo de la gente, por lo que se vio tanto antes de entrar como dentro del campo, y acabé también muy satisfecho por cómo el equipo trató de ganar. Por el cómo, que para nosotros es importante. A partir de ahí, ¿eso significa que vamos a tener una línea continuista? En juego por supuesto, vamos a tratar de seguir mejorando. Las cosas que se hicieron bien mejorarlas y las que no las tenemos que potenciar sí o sí. A nivel de once siempre elegimos en función de las necesidades que creemos que vamos a tener. No puedo decir que vaya a haber continuidad en el once. Vamos a elegir las piezas que necesitemos para este partido en concreto".

Las bajas

"Koné no está disponible y Pablo es muy posible que tampoco"