Como era de esperar, el paquete de entradas enviadas por el club alicantino se agotará. 90 de ellas las gestiona el Castellón y unas 60 son para la Federación de Peñas que, además, ha organizado desplazamiento en autobús.

El precio de las entradas es de 15 euros y solo están disponibles para los abonados del club albinegro. Se venden físicamente en las oficinas del Castellón en el estadio Castalia, con la obligación de presentar un documento de identidad al ser entradas nominativas. Asimismo, los menores de tres años tienen entrada gratis presentando el libro de familia o el DNI en el acceso al estadio.

El Intercity solo ha enviado 150 entradas correspondientes a la zona visitante de su estadio, pese a tener un aforo de 2.500 espectadores y únicamente 721 de media, frenando así un posible desplazamiento masivo de la afición castellonense. El encuentro se disputará en el estadio Antonio Solana, en Alicante, el sábado a las 19.00 horas. El Intercity se encuentra en la zona baja de la tabla, con un solo punto de margen respecto al descenso.

Alfonso Pastor: «El equipo está en muy buena dinámica y disfruta compitiendo»

Alfonso Pastor se ha asentado en la portería del CD Castellón. El meta cordobés está manteniendo una línea de regularidad en su rendimiento que le ha valido para afianzarse en el puesto, y que en términos colectivos se está traduciendo en pocos goles encajados. «Ya son bastantes partidos sin perder y así se ven las cosas de otra manera, se respira un ambiente distinto. El equipo está en muy buena dinámica y disfruta jugando y compitiendo», explicó el cancerbero albinegro.

Pastor alabó el trabajo defensivo de sus compañeros. «Es cosa de todo el equipo, del bloque. Yo estoy contento porque están saliendo bien las cosas», indicó. No en vano, ya suma 21 titularidades con la elástica albinegra. «Aquí me siento muy bien desde el primer día. Estoy muy cómodo. Me gustan mucho la ciudad y el club», añadió el meta cordobés.

En cuanto al duelo que mantiene el Castellón con el Eldense (que sigue líder con un punto de ventaja), Pastor instó al equipo a centrarse en lo suyo. «El objetivo es claro. No hay que mirar más allá del partido del sábado y enfocarnos en nosotros», comentó. En esa cita no faltará de nuevo el apoyo de los aficionados. «Con ellos sobran las palabras. Ya han demostrado que nos dan ese plus cuando lo necesitamos. Estamos con muchas ganas de competir de nuevo», dijo.