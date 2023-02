Las Cuarenta de Pepe Beltrán | Brad Pitt ficha por el Castellón

Seguro que los cinéfilos y no pocos curiosos/as/es me leerán con fruición, por muy metafórico que sea el titular de estas Cuarenta. Obedece el mismo al guion que rige en el CD Castellón desde la llegada del nuevo presidente --el custodio, según el recurrente léxico con el que se autodefine--, y al papel que el actor americano representa en la película Moneyball que dirigió Bennett Miller en 2011 y cuyas frases más célebres no me resisto a utilizar hoy como línea argumental y spoiler de la trama filmada.

La cinta, que se puede ver en Netflix y está basada en hechos reales, cuenta la historia de Billy Beane, el gerente de los Atléticos de Oackland en la Serie Mundial de Beisbol, y su empeño en aplicar la big data en un deporte tan arcaico que solo puede compararse con nuestro fútbol. Tras perder a cuatro jugadores básicos que se fueron a equipos más grandes, Beane se dirige a sus técnicos de esta guisa: «Nos destriparon. Somos donadores de órganos para los ricos: Boston nos quitó los riñones, Yankees el corazón , y ustedes están hablando de cambiar de órganos como quien cambia de ropa».

El gerente está cansado de buscar sustitutos según el tradicional método basado en la intuición de los ojeadores, que no garantiza el éxito, y opta por recurrir a Peter Brand, un joven economista de Yale --brutal interpretación de Jonah Hill-- y sus estadísticas para advertir: «Hay una falla epidémica dentro del juego. No entienden lo que está pasando. Y eso hace que la gente que maneja equipos de grandes ligas evalúe mal a los jugadores y administre mal a sus equipos... La gente que dirige equipos piensa en términos de comprar jugadores. La meta no debe ser comprar jugadores, sino comprar victorias. Y para comprar victorias, necesita comprar carreras», donde nosotros leeríamos goles.

Manera de proceder

Beane ficha a auténticos parias de la competición, despreciados por otros equipos pero cuyos registros han merecido la atención de Brand, de quien refiere que «tiene toda la información para predecir a los jugadores. Se trata de reducir todo a un solo número. Leyendo las estadísticas a nuestro modo encontraremos un valor oculto en los jugadores. Se descarta a mucha gente por prejuicios y defectos imaginarios: edad, apariencia, personalidad». Y encima son más baratos.

Sin apenas presupuesto, y contra la opinión de todos sus técnicos alguno de los cuales tiene que despedir, renueva su plantilla. Los resultados no le acompañan al principio y no faltan voces que piden el relevo del gerente. Contra pronóstico, el equipo remonta la crisis inicial de resultados hasta batir el récord de victorias consecutivas de la liga americana y disputar las finales. «Pero si no ganas el último partido, a nadie le importa, y van a machacarte», sentencia el protagonista frente a las loas y felicitaciones por la campaña.

Gestión

Pero su gestión no pasa desapercibida para uno de los grandes del campeonato, los Medias Rojas de Boston, cuyo propietario tienta al innovador gerente con un alegato profético: «Sé que te están criticando, pero el primero en atravesar la pared siempre acaba sangrando. Amenazas no solo su modo de hacer negocios, sino el juego en sí. Estás amenazando su subsistencia, sus trabajos. Estás amenazando su manera de hacer las cosas. Siempre que pasa eso, ya sea en un gobierno o en un negocio, la gente que tiene las riendas, que controla el interruptor, se vuelve completamente loca. Pero todos los que no están rehaciendo su equipo usando tu modelo son dinosaurios. Van a estar sentados en sus sofás viendo como tú y yo ganamos la Serie Mundial».

Billy Beane rechazó la oferta de los Medias Rojas de 12,5 millones de dólares que le convertía en el gerente mejor pagado del deporte USA. Tres años después, el equipo de Boston conquistó su primera Serie Mundial desde 1918 adoptando la filosofía desarrollada por Oakland. Beane sigue tratando de ganar el último juego de la temporada.

Deviene imposible no ver la película en clave albinegra y hasta comparar a Brad Pitt con Bob Voulgaris --no hablamos de guapos--, porque el nuevo propietario del CD Castellón podría hacer suya cualquiera de las ingeniosas frases del film en cuestión, como la que colige que «una cosa maravillosa del dinero es que compra muchas cosas, entre las cuales está darte el lujo de ignorar lo que le gusta al béisbol --por el fútbol-- o lo que piensa el béisbol --más fútbol--», o afearnos incluso que «es increíble cuánto puedes desconocer de un juego que has jugado toda la vida», y hasta el corolario de Moneyball: «Es imposible no enamorarse del béisbol --por el fútbol--».