El Castellón viaja este viernes a Alicante, donde el sábado a partir de las 19.00 horas se medirá al Intercity en un duelo, según el entrenador Albert Rudé, más peligroso de lo que indica la diferencia clasificatoria, con los castellonenses segundos a un punto del líder y los alicantinos peleando por evitar el descenso.

«Va a ser un partido complicadísimo», advirtió Rudé en sala de prensa. «Es un equipo de alta calidad y en sus partidos he visto cosas muy buenas», añadió. El entrenador del Castellón señaló también el terreno de juego como una de las claves del duelo. «Tendremos que adaptarnos a las condiciones del campo (que parece que no está en el mejor estado)», dijo.

Por ello, Rudé «espera dificultad e incomodidad» en el encuentro. Eso sí, mostró su confianza en la versatilidad del equipo albinegro. «Confío en sacar las herramientas que nos acerquen a la victoria», añadió, en el marco de una semana algo «más corta» de lo habitual al jugar en sábado y no en domingo. Esta circunstancia ha obligado a reajustar el plan de trabajo de Rudé y los suyos.

A domicilio

Adaptarse para ganar es la receta de Rudé para que el Castellón mejore sus números a domicilio. Los albinegros son el mejor local de la categoría, pero lejos de Castalia no se acercan a ese rendimiento. Para ello es posible que puedan jugar tanto Koné como Pablo Hernández, ausentes en las últimas semanas. «Han dado pasos hacia adelante», comentó Rudé. No así Salva Ruiz, que no estará disponible todavía.

📹🎙️ Albert Rudé: “Me espero un partido complicado; es un equipo de gran calidad, hemos visto cosas muy buenas, es un proyecto que está hecho para estar en otro lugar en la tabla; vamos a ir a sacar los 3 puntos”



📺: https://t.co/uLwHnFjjzl#IntercityCastellón#PPO100👂 pic.twitter.com/uxf361DRzU — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) February 23, 2023

Entradas a la venta

Quienes quieran animar al CD Castellón en Alicante aún pueden comprar durante el viernes las últimas entradas disponibles en las oficinas del estadio Castalia. El club informó ayer que quedan unas veinte. El Intercity cedió 150. Cuestan 15 euros.