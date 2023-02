Albert Rudé, entrenador del Castellón, reconoció tras la derrota en Alicante que «todo lo que ha sucedido, lo esperábamos». «Avisé en la previa que este era un campo muy complicado, por su estado, y que enfrente íbamos a tener a un rival muy bueno, a pesar de su clasificación», abundó. Eso sí, destacó que lo que no tenía previsto era «tener que hacer dos cambios por lesiones (De Miguel y Javi Antón), y tampoco esperábamos el 1-0 en una desconexión del equipo a las primeras de cambio». «A partir de a hora pediré aún más compromiso a los futbolistas», aseveró el preparador gerundense en su comparencia ante los medios de comunicación.

«A pesar de la derrota, el equipo tuvo sus ocasiones. El 2-2 no me explicó cómo no entró. El balón rondó la línea de gol, pero no quiso entrar. Y el 3-1 llegó por ir todos a rematar a la desesperada, al ataque en busca del empate», dijo el entrenador del Castellón. «El equipo ha dado la cara y lo ha intentado hasta el final. Estamos dolidos por esta derrota. El líder (Eldense) se nos puede distanciar su salda con triunfo su partido de este domingo, pero a pesar de todo nuestro objetivo sigue siendo muy claro», apuntó Albert Rudé.

El 3-1 del Intercity en el marcador es inamovible ya. «A pesar de todo lo que nos ha pasado en este partido, estoy contento con la actitud que ha mostrado el equipo en todo momento, intentando superar todas las adversidades. De la misma forma, pido calma a la afición. Quedan muchos partidos, muchos puntos y todo es posible. No hay nada perdido y aquí nadie tiene nada ganado», explicó el entrenador del Castellón.

Rudé quiso destacar la valentía del equipo rival. «Sabíamos que cuenta en su filas con importantes jugadores y que su potencial aún no se había visto», comentó. Un Intercity que le endosó el 1-0 al Castellón en su primer tiro a portería, que llegó tras una indecisión entre Iago Indias y el portero Alfonso Pastor. Otra indecisión terminó con el 2-1 en el 80. El 3-1 llegó en la última jugada.

Lesionados

Por si la derrota no fuera suficiente castigo, dos futbolistas del conjunto castellonense tuvieron que abandonar el terreno de juego antes de hora. En el minuto 16, el delantero Jesús de Miguel tuvo que salirse del campo lesionado, y en el minuto 66 el que se marchó renqueante fue el lateral izquierdo Javi Antón. En ambos casos el técnico comentó que «aún es pronto para decir qué tienen. Se tiene que desinflamar la zona y ser sometidos a las respectivas resonancias magnéticas. Se conocerá lunes o martes».

También se le preguntó por Adri Fuentes, que no estuvo ni en la convocatoria. «En su caso ha sido por precaución. Tenía unas pequeñas molestias y sabíamos que este terreno de juego le podría perjudicar más que beneficiar. Se trata de un futbolista de mucha explosividad y se exponía a una lesión», añadió Albert Rudé.

El Castellón, que ayer recuperó al extremo Koné, cuenta en estos momentos con varios futbolistas en el dique seco. Ya no jugó por precaución el lateral izquierdo Salva Ruiz, y ahora se unen Adri Fuentes, Javi Antón y Jesús de Miguel que, en estos momentos, son duda para el partido del próximo domingo a las 18.00 horas en el campo del Amorebieta, otro campo con terreno irregular.