El CD Castellón, en apenas dos semanas, ha pasado de sentirse líder aun estando a un punto del Eldense, a asumir que acabar primero es una tarea casi imposible, ya que depende de al menos tres tropiezos de los alicantinos y en un grupo de cabeza que se ha comprimido más. Albert Rudé esgrime que esta inesperada situación es «producto nuestro», en alusión a las dos derrotas en unos escenarios tan particulares como el del Intercity y Amorebieta, a los que no supo adaptarse. Mañana (18.00 horas) vuelven al cobijo de Castalia, en un partido siempre tan diferente como son los que se disputan en Magdalena, más todavía si se trata de su día grande.

La situación: «La hemos generado nosotros mismos»

«Ninguno preveía un cero de seis puntos, pero ha pasado, aunque el equipo ha dado pasos hacia adelante sobre lo que queremos», evalúa. Rudé habla de «ciertas situaciones que han condicionado estos dos partidos últimos, pero las hemos generado nosotros mismos». «Tenemos que cortarlas de raíz: es un tema de trabajo, exigencia y responsabilidad», manda el mensaje al vestuario.

Viéndose a siete puntos del Eldense, Rudé es realista. «Dependemos del de arriba, pero al igual que hace dos semanas estábamos a un punto, dentro de dos podemos estar igual», señala. «Esto fluctúa: hay suficientes puntos como para pensar que es posible conseguir el objetivo», dice, sin mencionarlo, el ascenso directo.

Dos equipos en uno: «Fuera de casa debemos adaptarnos»

El rendimiento del equipo albinegro, en Castalia y a domicilio, es cada vez más antagónico: el segundo mejor en casa y el 15º cuando se desplaza. «Ya he comentado que este equipo tiene una naturaleza que en campos más pequeños de lo normal, y en terrenos de juego que no están del todo bien, no explota su modelo de juego», recuerda. «Fuera de casa tenemos ciertos hándicaps, aunque debemos adaptarnos, ya no hay excusas: somos el Castellón y tenemos que ir a ganar a cualquier campo», insiste el entrenador de Ripoll.

El Alcoyano: «Compite muy bien, concede muy poco...»

Otro mensaje: el de mañana será un partido para tener más paciencia, aunque el cuerpo pida fiesta. «El Alcoyano compite muy bien, tiene una defensa muy buena que concede muy poco...», arranca su análisis. «Será un encuentro complicado, sobre todo a nivel de generar juego», añade. «Es un equipo que en campos difíciles se ha plantado bien con una presión brutalmente alta, aunque en otros ha defendido muy compacto en su campo», profundiza Rudé. «Tenemos que estar muy concentrados para que no conecten con sus fortalezas y no puedan hacer su fútbol, aprovechando las fisuras de su rival», incide.

La Magdalena: «Que sea un día de fiesta para nosotros»

Hasta ahora, Rudé, como la inmensa mayoría de jugadores del Castellón, solo ha oído hablar de las fiestas, pero ya están aleccionados de esa atmósfera tan particular de los partidos magdaleneros. «Esperamos que también sea un día de fiesta para nosotros», alude.

«La afición ya sabe es muy importante para nosotros, un factor diferencial», subraya. «Sabemos que le hemos dejado mucho a deber en las últimas dos jornadas, pero seguimos trabajando y que tenemos muy claro que debemos ganar para cambiar la dinámica y generar una corriente de positivismo», recalca el gerundense.

¿Cómo están?: «El equipo llega físicamente bien»

Muchas dudas aún (Salva Ruiz, Adri Fuentes, Pablo Hernández Borja Granero...), pero mismo discurso de Rudé: «El equipo llega bien físicamente, aunque como sabéis hay futbolistas en evolución y que serán evaluados para acabar de definir el once y los jugadores que les acompañarán».