La crónica | El Castellón se desinfla en Soria y desperdicia el pinchazo del líder (0-0)

El Castellón no sabe ganar fuera de casa y sin ganar fuera de casa quizá juegue el play-off, pero no será campeón en ningún caso. El equipo de Albert Rudé empató este domingo sin goles en Los Pajaritos, el campo del Numancia, en un partido frustrante por motivos múltiples: fue incapaz de plasmar en el marcador su superioridad en buena parte del duelo y se difuminó en el tramo final, carente del necesario oxígeno de los cambios. Con el 0-0, el conjunto orellut desperdicia una gran ocasión para recortar puntos con el Eldense, que había empatado al mediodía. El liderato --y el consecuente ascenso directo-- permanece a cinco puntos de distancia a falta de diez jornadas para la conclusión del campeonato.

El Castellón salió con Fabrício en punta y cuando eso sucede, juegue bien, mal o regular, el rival siempre siente la amenaza. Un par de arrancadas del brasileño en la pradera de Los Pajaritos ayudaron a los albinegros a sacudirse el empuje inicial de los locales. Una vez conquistado el territorio, el partido avanzó por donde el Castellón quería. Así fue en el juego, durante la mayoría del primer tiempo, no así en el resultado, que se enquista en el lamento.

El plan de juego

En sus mejores secuencias del primer acto, el equipo de Rudé se ordenó a través de la pelota. Bien conjuntado el bloque y mejor escalonado, los centrocampistas fueron clavando picas por el verde hasta convertirlo en territorio minado para el Numancia. Rara vez recibía un mediocentro orellut sin opción clara de pase por delante. Si ese pase era bueno, a menudo por dentro para Suero, el equipo ganaba metros, y si era malo, siempre había alguien cerca para recuperar la bola rápido, o molestar al rival a tiempo.

El dominio del Castellón se sustentó en esa capacidad para ganar segundas jugadas --con Kochorashvili y Raúl ayudando al medio desde las bandas-, pero careció de colmillo cuando pisó el área. Merodeó el gol pronto con un cabezazo forzado de Suero, en una falta propicia para Cristian y en un tiro cruzado de Fabrício que desvió el portero, aunque ya se iba fuera. Solo un error de Óscar en la salida propició la réplica del Numancia, en una media vuelta de Mesa que no encontró puerta. Enseguida recuperó el hilo el Castellón, con las mismas virtudes y carencias.

Ocasiones

En el minuto 24 hilvanó la jugada más bonita del primer tiempo: una maniobra de Suero en tres cuartos, un pase profundo a Raúl a la banda y un centro raso al que no llegó Fabrício por una décima de segundo. A la espera del rédito real, el Castellón fue acumulando méritos: un zurdazo cruzado de Raúl, una dejada de Manu que no embocó nadie...

Se podría decir que el Castellón merecía un gol, pero eso de merecer no le vale a nadie, a estas alturas del baile.

Segundo tiempo

El segundo tiempo confirmó las peores sospechas. Los mejores momentos del Castellón ya habían pasado. La inercia duró menos de lo deseado y un latigazo de Javi Antón en el minuto 54, que repelió el larguero, fue más excepción que norma. El entrenador local, Iñaki Bea, movió el banquillo de inmediato y poco a poco, sin respuesta por parte visitante, arrastró el duelo a su territorio. El juego se deslavazó, con más distancia entre unos y otros, y el cansancio empezó a mellar de forma evidente a los albinegros, menos frescos y lúcidos, y mucho más pesados.

Rudé solo movió una pieza, entonces: Suero dejó su sitio a Pablo Hernández. El paisaje no varió gran cosa, y el Numancia siguió percutiendo: un chut de Arranz no fue gol porque lo despejó un defensa y un centro de Jaume Pol se paseó meloso por el área pequeña. Hasta el minuto 88 no asomaron en el Castellón piernas frescas --Koné y Cubillas- y el partido se deslizó en el alambre por el descuento. Un tiro desviado de Pablo fue el único argumento albinegro frente a los intentos fallidos de Tamayo, desde lejos. El minutero avanzó remolón, dejando a ambos sin goles, y sin premios.

Ficha técnica:

Numancia Ayesa, Valín, Fer Román, Gorka Pérez, Jaume Pol, Cotán, Toni Arranz, Iñigo Muñoz, Mancebo, Mahicas y Rubén Mesa.

Técnico: Iñaki Bea.

Cambios: Bonaldo y Tamayo por Cotán y Mahicas (min. 56); Simic por Mancebo (min. 72); Mario Barco y Dani Sánchez por Iñigo Muñoz y Rubén Mesa (min. 81).

Castellón: Alfonso Pastor, Manu Sánchez, Iago Indias, Óscar Gil, Javi Antón, Calavera, Cristian, Kochorashvili, Isra Suero, Raúl Sánchez y Fabrício.

Técnico: Albert Rudé.

Cambios: Pablo Hernández por Suero (min. 75); Koné y Cubillas por Cristian y Fabrício (min. 88).

Árbitro: Català Ferran, del colegio catalán.

Tarjetas: Amonestó con cartulina amarilla a los locales Cotán, Fer Román, Rubén Mesa, Toni Arranz e Iñaki Bea (entrenador); y al visitante Javi Antón.

Estadio: Los Pajaritos. Unos dos mil espectadores.