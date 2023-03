CD Castellón | El banquillo 'pesa' poco con Albert Rudé

Cada entrenador tiene su método y Albert Rudé, el técnico del Castellón, no es de los que más, ni más rápido, mueve el banquillo durante los partidos. El entrenador albinegro no ha agotado los cinco cambios en ninguno de los nueve encuentros que hasta la fecha ha dirigido. Tampoco el Castellón ha conseguido sumar puntos a partir del minuto 80, en la recta final y definitiva de todos esos partidos.

En la última cita, en el campo de Los Pajaritos contra el Numancia, esta tendencia resultó especialmente llamativa. Con 0-0 en el marcador, y con el rival volteando el dominio del juego y amenazando la igualdad en el marcador, Rudé no realizó el primer cambio hasta el minuto 75, cuando Pablo Hernández relevó a Suero. El siguiente movimiento se dio en el balcón del tiempo añadido, con la entrada de Koné y Cubillas en el minuto 88. En el banquillo contrario, por contra, Iñaki Bea agotó las cinco sustituciones. Esto ha ocurrido en seis de los nueve partidos con Rudé: los rivales han hecho un cambio más de media.

Balance

Los últimos minutos de los partidos se están haciendo largos para el conjunto albinegro. Desde que llegó Rudé, el Castellón solo ha marcado un gol más allá del minuto 80, y no sirvió para nada. Lo anotó Raúl Sánchez en Amorebieta en el 90. El partido, que finalizó 2-1, se recuerda porque Rudé no introdujo hasta el minuto 92 al delantero Cubillas. En esas nueve jornadas con el técnico catalán, el Castellón no ha conquistado ningún punto en ese tramo postrero de los partidos y, por contra, se ha dejado tres por el camino.

Dos de ellos fueron en La Nucía, cuando pasó del 0-1 al 1-1 en los últimos minutos. El tercero, en Alicante en el campo del Intercity. El Castellón empataba a uno y encajó el 2-1 en el minuto 80 y el 3-1 en el tiempo de prolongación.

Las bajas

En una de sus últimas comparecencias en rueda de prensa, Albert Rudé señaló que las diferentes lesiones habían mermado «el fondo de armario» de la plantilla. Esto es tan cierto como que en Soria, por ejemplo, se quedaron sin jugar y en el banquillo futbolistas como Carles Salvador o Jeremy de León. El castellonense es uno de los antaño habituales que ha perdido protagonismo. Nunca había esperado Rudé tanto como en Soria para realizar el primer cambio en esta Liga.

En Los Pajaritos, el Castellón no pudo contar, por diferentes dolencias físicas, con cuatro de sus jugadores. El lateral Salva Ruiz, el central Borja Granero y los atacantes Fuentes y De Miguel volvieron a quedarse fuera de la citación por fuerza mayor. La evolución semanal determinará su disponibilidad el domingo donde será baja, contra el Nàstic, el lateral Javi Antón. Vio en Soria la quinta amarilla.

Estas circunstancias no esconden que la tendencia general respecto a los cambios se ha acentuado desde el fichaje de Rudé para el banquillo. En ocho de los 19 encuentros de Liga con los anteriores entrenadores --Rubén Torrecilla y JIM-, el Castellón sí agotó las cinco sustituciones.