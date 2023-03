CD Castellón | Una nueva oportunidad para Roland Baas

En la tarde del pasado 31 de enero, último día del mercado invernal, Roland Baas estaba paseando tranquilamente con su novia por la ciudad de Deventer, en los Países Bajos, y recibió una inesperada llamada de su agente. «Me comunicó la propuesta del Castellón y lo primero que hice fue buscarlo en Google», confiesa. Casi dos meses después, Baas vive en el Grau, entrena en Marina d’Or y ya ha debutado con la camiseta albinegra. Se podría decir que lo que encontró en Google aquel día le gustó lo suficiente.

«Vi las imágenes del estadio, de la camiseta, del lugar... y pensé ¡es bonito! Lo hablé con mi novia y pensamos que era una oportunidad única en la vida, y que de veras queríamos venir al Castellón», explica el holandés a Mediterráneo. Pocos minutos antes del límite horario de las doce se produjo la firma definitiva.

El aterrizaje

Dos días más tarde, aterrizó en València. Baas vive con su pareja en un apartamento en el Grau de Castelló, cerca de la playa. Está encantado con la ciudad, con el sol y con el clima. Ha empezado clases de español para derribar los muros del idioma. En el vestuario le enseñaron enseguida la palabra «malito», porque ahí dicen que hay muchos «malitos», pero por ahora se maneja en inglés, lengua que dominan el cuerpo técnico y varios de sus compañeros, caso de Kochorashvili, Calavera, Antón o David Cubillas. Con el capitán acudió incluso a una de las corridas de la feria taurina de la Magdalena. «Cuando era niño estuve en Pamplona de vacaciones, pero la del otro día fue la primera vez que veía los toros en una plaza. Fue bastante impresionante y a veces me resultó duro de ver», admite.

Trayectoria

Pero Roland Baas no ha venido a Castellón a hacer turismo. Formado en las categorías inferiores del Groningen, fue internacional hasta la sub-20. Ha jugado en Eredivisie con el Groningen y el Heracles, y en la segunda holandesa con Go Ahead Eagles y De Graafschap, equipo del que procede. Es lateral izquierdo y tiene 27 años.

«El primer partido que viví en Castalia fue el del Eldense y fue muy impactante. Recuerdo la llegada al estadio con los aficionados cantando, con las bufandas. Me di cuenta de que aquí el club, el equipo y la afición nos apoyamos los unos en los otros, y por eso me siento como en una familia», relata.

El debut

Su primera aparición sobre el verde hubo de esperar: fue el 12 de marzo en el partido contra el Alcoyano. «Me encontré bastante bien y pude ayudar al equipo a ganar. Fue un partido duro, pero mis compañeros me arroparon mucho para ponérmelo fácil y peleamos juntos hasta el final con la afición ayudando también. Todo eso creo que hace a este equipo bueno de verdad», añade. «Me gusta cómo jugamos, me encanta jugar en un equipo bien estructurado y con este estilo. En mi país era más habitual jugar en largo», matiza Baas.

El próximo domingo contra el Nàstic de Tarragona en Castalia, con la sanción de Antón y las dolencias físicas de Salva Ruiz, puede disponer de una nueva oportunidad en el once. De momento, para la afición sigue siendo un perfil casi desconocido. «Soy un jugador que lee bien el partido y sabe qué debe hacer para ayudar al equipo. Me gusta incorporarme al ataque y centrar, y también ser contundente en defensa», se define él mismo, en la teoría. Ahora toca la práctica.