Iago Indias y el mensaje del Castellón: «Yo no firmo...»

La entrevista a Iago Indias cabalga a lomos del impecable rendimiento del CD Castellón en Castalia (a donde vuelve el domingo para recibir al Gimnàstic) y el rendimiento deficitario lejos del calor de su gente, lo que le mantiene fuera del rebufo del líder, el Eldense (cinco puntos).

«Todo se decide siempre en las últimas 10 jornadas. Nuestro objetivo es mirar hacia adelante más que hacia atrás. Yo no firmo ser segundo, porque quedan lo suficientes puntos y el Eldense tampoco ha ganado en las dos últimas jornadas», afirma. «Es cierto que el Amorebieta viene muy fuerte, pero no creo que pueda mantener ese ritmo», considera el central vigués en su segunda temporada de albinegro, con la de separación, el año pasado, en el Sabadell.

Iago no regatea cuando se le pregunta el porqué del pobre balance del Castellón a domicilio. «Tenemos que dar un paso al frente. Somos el mejor equipo en casa y fuera estamos sacando muy pocos puntos: se nos están escapando muchos partidos por detalles, con goles en los últimos momentos como en La Nucía, contra el Barça Atlètic en la primera jornada...», relata el defensa.

Sin embargo, sí despeja una palabra del vestuario: la psicosis de jugar lejos de Castalia. A su juicio, no existe ningún componente psicológico que les afecte. «Los equipos, de normal, ya sacan más puntos en casa que fuera. Y no creo que, en nuestro caso, que haya una diferencia tan grande no se debe a un tema psicológico, sino es cuestión de detalles», insiste.

El efecto bumerán

Ese aspecto, cual efecto bumerán, les beneficia: Castalia impone (solamente una derrota, apenas cinco goles encajados...): «Los rivales ya saben los resultados que hemos conseguido aquí, el apoyo de la afición que tenemos...».

Castalia sostiene al Castellón, pero el primer puesto (y el ascenso directo) están lejos. Y, encima, el Amorebieta, si gana su encuentro pendiente, se haría con la segunda plaza. De igual forma que los albinegros bajaron el pistón entre noviembre y diciembre con las lesiones de Dani Romera, Salva Ruiz y el propio Iago, el Castellón también ha tenido que lidiar, en el último mes, con destacadas ausencias. Circunstancia que, a juicio del vigués, ha impedido que alcanzaran la velocidad de crucero.

Un freno más

«Es un factor que afecta al equipo, es una evidencia», explica. «No es casualidad que los resultados malos hayan venido cuando hemos tenido lesiones de gente importante, de futbolistas que lo estaban jugando todo, en demarcaciones tan importantes como el centro de la defensa o la delantera», profundiza. «Pero tenemos que estar preparados, porque al final hay oportunidades para todo el mundo, como se está viendo», concluye.

Marc Trilles vendrá con el Gimnàstic

Pocas veces el Gimnàstic ha venido en una situación tan deprimida como la del próximo domingo (18.00 horas), después de imponerse con apuros al Calahorra y sumar una victoria que le acerca a la salvación (siete puntos por encima del descenso), objetivo que se ha marcado después de caer en barrena (Dani Vidal es el tercer entrenador del curso, después de Raül Agné e Iñaki Alonso.

En lo deportivo, destacar el regreso de Marc Trilles, ausente el pasado domingo en el Nou Estadi Costa Daurada por cumplir un encuentro de sanción, al igual que el mediocentro Ander Gorostidi.

En cuanto al capítulo de bajas, el lateral derecho Alexandru Tirlea va convocado con la sub-21 de Rumanía, con las dudas en torno al organizador Pedro del Campo y al mediapunta Pablo Fernández.

En el partido de la primera vuelta, los tarraconenses remontaron el 0-1 de Manu Sánchez (2-1).