El Castellón encara el partido del domingo en Castalia contra el Nàstic de Tarragona (18.00 horas) con la exigencia de la victoria. A falta de diez jornadas, se encuentra a cinco puntos de la primera plaza. En la rueda de prensa del viernes, el entrenador Albert Rudé confirmó la completa recuperación del atacante Adri Fuentes, ausente en las últimas jornadas por lesión, y abrió la puerta al regreso de otras bajas habituales como Borja Granero o Jesús de Miguel. El preparador albinegro advirtió de la complicación del envite, subrayó su ilusión por lograr el campeonato y, tras la decepción del último empate, arropó a sus jugadores. «Están brutalmente comprometidos», aseveró.

Bajas y altas

Albert Rudé repasó las bajas y altas en la plantilla. «Recuperamos a Adri Fuentes y es importante, porque las bajas son algo que pesa. No sabemos si llegarán todavía Borja (Granero) y De Miguel. Es posible que estén este fin de semana, pero es clave no adelantar procesos para no dar pasos atrás (descartó por ello a Salva Ruiz). También hemos tenido un tema vírico que afectó a cuatro o cinco jugadores en el inicio de la semana, y veremos cómo llegan. Ha sido por ello una semana algo complicada».

El partido

«Espero un partido de máxima dificultad. A estas alturas del campeonato todos van a ser así porque todos los equipos pelean por sus objetivos. Hemos estudiado al rival y sabemos qué nos podemos encontrar. Hemos trabajado en los aspectos que nos pueden generar ventajas. Para ganar vamos a necesitar estar muy bien y el apoyo de nuestra gente».

El planteamiento

«El Nàstic es un equipo que domina los dos registros: te puede presionar y te puede esperar. Si tomamos como referencia el partido contra el Barcelona B, que es otro equipo que juega desde atrás, ellos los fueron a buscar. Si hacen eso, como nos hizo el Numancia en el primer tiempo, tenemos recursos para poder salir y atacar con espacios; y si esperan atrás, como hizo de entrada el Atlético Baleares, también tenemos recursos suficientes para abrir un bloque bajo. Nosotros trabajamos todos los escenarios y lo importante es tener los recursos necesarios y estar preparados, no solo a lo que nos puedan plantear sino también a cómo reaccionan. El Numancia por ejemplo cambió a cinco defensas y se echó atrás y tuvimos que ajustar».

Una clave

El Castellón sufre en cada salida a domicilio, pero sigue siendo el mejor local de la categoría. «La afición para nosotros es capital. Fuera de casa nos ayuda también, pero en Castalia es un factor muy importante para el equipo. Aquí estamos teniendo la racha que estamos teniendo porque la afición nos está ayudando en todo momento, y espero que este fin de semana sigamos la misma línea y podamos obtener una victoria importante para ellos y para todos. Cada victoria ha de celebrarse porque cuesta mucho ganar en este momento de la temporada».

Lucha por la 1ª plaza

«El objetivo es el ascenso y todo el mundo lo sabe, llegue como llegue, ya sea siendo campeones o en el play-off. Pero sabemos que otros equipos también trabajan para ese objetivo, y no solo el que va el primero (Eldense). Somos conscientes de que si al principio de la temporada nos llegan a preguntar si aceptamos este escenario, hubiésemos dicho que sí. Yo estoy ilusionadísimo por poder quedar primero y me motiva para trabajar. Este objetivo nos tiene que hacer enchufarnos y exigirnos al máximo. Es algo bonito. Estamos enfocados para que, cuando llegue el momento, estar preparados. El equipo está brutalmente comprometido y eso a mí como entrenador me deja tranquilo».

La jornada

El Castellón empieza la jornada con cuatro puntos de margen en la zona del play-off y a cinco puntos del líder Eldense. El equipo alicantino juega el sábado (visita a la SD Logroñés a las 19.00 horas), por lo que los pupilos de Albert Rudé conocerán su resultado cuando compitan en Castalia contra el Nàstic en la tarde del domingo. El Amorebieta, que tiene un partido y un punto menos que el Castellón, visita también el domingo (12.00 horas) al Intercity de Alicante.