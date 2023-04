La crónica | Un fogonazo de Jeremy de León rescata al Castellón en el minuto 92

De repente, Jeremy. Un fogonazo del niño de Puerto Rico en el minuto 92 alumbró al Castellón en plena oscuridad. Tres partidos llevaba el equipo de Albert Rudé suplicando un gol que todo lo justificara y ese gol llegó cuando menos se esperaba. El 0-1 de Jeremy de León tumbó a la UD Logroñés sobre la hora, rompió la sequía goleadora y devolvió la fe albinegra respecto al campeonato. El Castellón sigue a cuatro puntos del líder Eldense, pero el ánimo volteó en un instante. De repente, la esperanza: un relámpago. Los albinegros vuelven a creer porque estaban fuera y entonces apareció Jeremy para rescatarlos. Jeremy pulsó el interruptor y se hizo la luz en Las Gaunas.

Si el Castellón acaba ganando la Liga habrá que acordarse del gol de Jeremy de León en Logroño. Es un gol que no asegura nada excepto el permiso para seguir creyendo. Y no es poco, porque no había margen para otro tropiezo.

La victoria endulzará también el recuerdo de lo que fue el partido. La tarde en Las Gaunas fue difícil de masticar. Se hizo bola. El juego fue farragoso, demasiado denso para fluir y demasiado liviano para cuajar. La pelota rodaba lento y mal, y todo lo complicaba. Demasiados toques para avanzar pocas yardas. El partido anduvo en las antípodas del entusiasmo. Las ocasiones llegaban porque algo tenía que llegar, en un goteo discontinuo, tedioso y templado.

Llegadas

Alejado del colmillo, en el primer tiempo, el Castellón asomó de vez en cuando en área contraria, y concedió también en la propia, pero sin hacerse daño. En área contraria avisó primero Cubillas, en el minuto 2, al probar al meta Gonzalo rematando en plancha un centro combado desde la diestra. Después el ataque se volcó por la izquierda, con Koné llamando con timidez a la puerta. En el 23’ le faltó ambición para chutar tras un buen pase de Cubillas, y desperdició la ocasión buscando la descarga para Israel Suero; y en el 30’ sí lo hizo, más escorado y tras recibir esta vez del propio Suero. Gonzalo volvió a estar despierto y ágil en la respuesta.

Ya entonces se había lesionado Javi Antón, que fue la única novedad en el once, en el lateral izquierdo. Lo relevó Baas y el Castellón formó desde el minuto 15 con los mismos que en Castalia contra el Nàstic, pero no fluyó ni parecido el juego. Esta vez, en cambio, apareció el acierto.

El rival

Hubo que esperar hasta el último aliento, porque de hecho el Castellón se fue diluyendo. Enfrente, la UD Logroñés fue mejorando a medida que avanzó el encuentro, pero el fútbol fue tan cruel como suele con los equipos en su situación, con las urgencias típicas de la zona del descenso.

El portero del Castellón, Alfonso Pastor, negó el gol de los locales en las ocasiones más claras. Una fue madrugadora: tapó veloz el mano a mano con Clau Mendes tras un error en la salida albinegra; y la otra fue también en el minuto 7, pero del segundo tiempo: esta vez Alfonso repelió el chut de Mendes con la cara.

Atasco

Con tablas en el marcador, Rudé movió el banquillo. Kochorashvili pisó el césped al descanso, por Suero; y no tardaron en sumarse Fuentes y De León a la ofensiva. Pese a todo, el Castellón deambuló en un quiero y no puedo, notablemente desesperante. Tampoco la entrada de Pablo Hernández en el tramo final agitó el juego, y el gol parecía más asunto de fe que una consecuencia de un plan verdadero.

Como fuere, si el gol llegó por fe merece la pena seguir creyendo. Ya era el tiempo de descuento y el campeonato se escurría entre los dedos. Cristian lanzó un pase largo y profundo a la carrera del pequeño Jeremy y a éste no le tembló el pulso para envolver de zurda el disparo que superó al portero. Más que un gol, algo así: una epifanía en movimiento.