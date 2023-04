La solidez defensiva, el puntal del Castellón en la recta final del curso

Puede que las sensaciones ofrecidas por el CD Castellón en sus últimos partidos no sean todo lo buenas que se esperaba ahora que los objetivos de la temporada en Primera Federación están en juego, pero si algo está marcando la labor de Albert Rudé en el banquillo albinegro es la estabilidad que ha conseguido a nivel defensivo. No es una conjetura más sino que los datos hablan por sí solos: el técnico catalán ha logrado que su equipo mantenga la portería a cero en seis de las once jornadas en la que lo ha dirigido hasta el momento.

Es más, esa circunstancia está permitiendo que los orelluts se mantengan en la pelea por el ascenso directo (están a cuatro puntos del líder Eldense con 24 en juego todavía), sobre todo en las últimas jornadas, cuando el cuadro de la capital de la Plana ha conseguido, por primera vez en la presente temporada, estar cuatro partidos consecutivos sin encajar un gol. En estas últimas jornadas se han dado dos victorias ante el Alcoyano en Castalia (1-0) y frente a la UD Logroñés fuera (0-1), y dos empates sin goles contra el Numancia a domicilio y ante el Nàstic de Tarragona en el feudo de la Avenida Benicàssim. Antes, el Castellón de Rudé tampoco había tenido que retirar el esférico del interior de la portería defendida por Alfonso Pastor en los encuentros disputados como local frente al Cornellà (1-0) y el Eldense (2-0). Seis choques de once que es una buena media para estar entre los equipos menos goleados del grupo 2 con 23 tantos en contra, únicamente mejor posicionados el Eldense y el Murcia, con un tanto menos cada uno. Gran comunión Sin lugar a dudas, la estabilidad defensiva ha de ser uno de los puntos fuertes del Castellón en esta recta final. Rudé tiene muy definido qué quiere de sus zagueros en cada partido y cuáles son los elegidos, siempre y cuando las sanciones y las lesiones no hagan acto de presencia en el vestuario orellut. En este sentido, Alfonso Pastor es indiscutible bajo palos, igual que Manu Sánchez en el lateral diestro y Iago Indias en el eje de la zaga. La otra posición de central se ha ido alternando ya que Borja Granero entró como titular a su llegada en el mercado de invierno, pero sus lesiones han hecho que sea Óscar Gil quien recupere galones en la defensa albinegra. En el lateral zurdo Javi Antón era el amo y señor de esa banda al estar Salva Ruiz lesionado y pese al refuerzo el pasado enero de Roland Bass. Eso sí, ahora habrá que ver cuál es la lesión que sufre el defensa catalán y cuánto tiempo estará fuera de los terrenos de juego ya que cayó lesionado el pasado domingo en Las Gaunas en el encuentro contra la UD Logroñés y los gestos de dolor hacían pensar que podría tratarse de una lesión de gravedad. Hoy podría conocerse el diagnóstico. Alfonso Pastor, intocable desde la jornada 4 Alfonso Pastor se ha convertido en uno de los pesos pesados del vestuario albinegro. Pese a tener tan solo 22 años, el portero andaluz es un fijo en los esquemas de Albert Rudé --también lo era con Rubén Torrecilla-- y así lo evidencia el hecho de que es titular en el Castellón desde la jornada 4. Pastor se perdió las primeras tres jornadas de la competición doméstica porque arrastraba dos partidos de sanción de su etapa en el Sevilla Atlético y, cuando pudo volver al equipo tras cumplir el correspondiente castigo, tuvo un problema familiar que le impidió ser de la partida ante el Atlético Baleares cuando apuntaba directamente a la titularidad. Eso sí, una vez se puso bajo los palos de la portería del Castellón ante el Bilbao Athletic a mediados del pasado mes de septiembre, ya nadie le ha movido de ahí. De hecho, el meta andaluz, cedido por el Sevilla hasta final de la presente temporada 2022/23, ha completado todas las jornadas disputadas hasta la fecha, habiendo encajado 17 goles en 27 partidos y siendo clave en algunos de ellos.