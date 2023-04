Ganar o ganar. Ésa es la cuestión. Ganar practicando un juego de salón o ganar jugando como en los últimos encuentros. Es lo de menos. La cuestión es ganar y presionar al líder, al Eldense, que está a sólo cuatro puntos de desventaja. Ganando este sábado al Calahorra en el Estadio Castalia (17.00 horas) igual se pone a tiro de piedra ese Eldense que ya ve fantasmas y designaciones arbitrales polémicas. El Castellón jugará primero y después lo hará la escuadra alicantina que visita a un Amorebieta capaz de lo mejor y lo peor, pero que está ahí, sexto y con un partido menos por disputar (lo juega el martes en el campo de La Nucía).

Afronta este partido el conjunto castellonense tras ganar sobre la bocina a la UD Logroñés en Las Gaunas, con más pena que gloria. El domingo por la tarde ardían las redes sociales contra el juego del equipo y el planteamiento del entrenador. El miércoles, las aguas se calmaron. Y desde hace 24 horas se ve todo de color de rosa. Calculadora en mano uno se da cuenta de que todo es posible. Hay posibilidades, si no se falla en las próximas jornadas, de alcanzar el ascenso a división de plata por la vía rápida (campeón), y en su defecto se tiene que lograr por la vía larga (dos angustiosos play-offs).

La cuestión es salir de esta categoría lo antes posible y aprovechando esta temporada que, salvo el Eldense, no se ve a otro rival capacitado para superar a este Castellón. Ni el Real Murcia tiene regularidad. Falla como una escopeta de feria. También se deshincha la Real Sociedad B. Así es que toca estar fino y ganar cuantos más puntos mejor, eso sí, mejorando el rendimiento como visitante porque depender sólo de los puntos en Castalia será complicado.

Las antípodas

Llega a Castalia esta tarde el último de la fila. El colista. El peor equipo lejos de casa que se verá las caras contra el segundo mejor local. El conjunto albinegro puede presumir de tener un fortín, con muy buenos registros que sólo supera el Eldense que se mantiene invicto en el Pepico Amat. El Calahorra lejos de casa ganó tres partidos (Athletic B, Numancia y SD Logroñés), empató dos y perdió diez. El Castellón, como local, sólo perdió una vez y fue frente al Numancia (0-1).

En el partido de la primera vuelta el equipo entrenado por Rubén Torrecilla empató de milagro, en el minuto 92 con un penalti que transformó en gol el georgiano Kochorashvili (1-1). Y por lo demás en la capital de la Plana sólo se contabiliza un partido del Calahorra. Fue en Copa del Rey (1976) que se saldó con empate (0-0) en tierras de la Plana y derrota en la vuelta en La Planilla (2-0).

Altas y bajas

Te puede interesar: CD Castellón Alivio en el Castellón: Javi Antón esquiva la rotura de ligamentos

El Castellón afrontará la cita de esta tarde con las sabidas bajas del sancionado Iago Indias y los lesionados Javi Antón, Jesús de Miguel y Salva Ruiz. El resto estarán a disposición del técnico Albert Rudé para recibir al colista Calahorra. El once no diferirá mucho al del pasado fin de semana. Podría volver al once Pablo Hernández, pero no está confirmado.

El Calahorra, con Carlos Pouso en el banquillo (tercer entrenador de esta temporada), tiene la baja por lesión del centrocampista ecuatoriano Gustavo Quezada.