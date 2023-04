Albert Rudé no es ajeno al hecho de que todas las miradas, y las responsabilidades, están depositadas a día de hoy en su figura como entrenador del CD Castellón tras los últimos resultados cosechados ante dos rivales de la zona baja de la clasificación -el Calahorra y el Sabadell-y la pobre imagen ofrecida por sus jugadores. La destitución del técnico queda pendiente de la decisión de Haralabos Voulgaris, puesto que a estas alturas de la temporada, que es cuando más confianza debería tener el plantel para afrontar el tramo final en perfectas garantías y asegurar su participación en el play-off de ascenso, el cuadro orellut no anda nada fino y, ya no solo ve alejarse el ascenso directo a Segunda División, sino que además ha perdido fuelle en la clasificación, pasando de la segunda a la cuarta plaza en apenas una semana en detrimento del Amorebieta y el Barça Atlètic -su rival del próximo sábado en Castalia (19.30 horas)--.