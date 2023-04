¿De qué equipo era Freud?

Mientras por otros lares se ha abierto el espurio debate sobre cuál ha sido, desde siempre, el equipo del régimen, como si hubiera lugar a la duda o sirviera ya de nada, yo ando más preocupado por la interpretación de los sueños, de los míos más concretamente, tal es el grado de afección que me provocan las derrotas del CD Castellón. Y me pregunto de qué equipo sería Sigmund Freud, el autor de ese libro que ha cambiado la aplicación y la historia de la psiquiatría.

Claro que toda argumentación al respecto deviene mera especulación. No existe ninguna prueba fehaciente que nos permita presentar tesis alguna sobre la inclinación futbolística del padre del psicoanálisis. Pero es que, en mi sueño, su implicación ante el enésimo tropiezo es incuestionable y hasta me ofrece su auxilio en la búsqueda de soluciones. Por eso no acepto discusión: Freud es albinegro. Definitivamente, estoy enfermo.

No tengo claro si mis recuerdos se remontan a la fase rem o vienen de un sueño profundo. Durante ese tiempo soy consciente de que se me regala un argumento inmejorable para exportarlo a esta sección --¿de locos?--, pero acabo perdiendo detalles definitivos para mi análisis mental en el camino de mi fantasía hasta el despertar. Así, ahora tengo incluso más dificultades para pergeñar esta historia que para interpretarla con cierto criterio, aunque no me resisto a dejar constancia de tantas preocupaciones.

En mi sueño, no sé cómo, aparece Freud en escena. Es él quien me anima a intervenir. Para eso me cito con un futbolista, que resulta ser Paco M.Ll., un amigo de la infancia, de quien omito más datos porque no tiene la culpa de nada y no es cosa de que lo encierren en el manicomio conmigo. Mi interlocutor se presenta a la cita bocadillo en ristre para excusar entre mordiscos la última cagada del equipo, que digo yo si será una manera de retratar una vida --la mía-- de comidas y fútbol.

En esta crisis deportiva, cada uno va por su cuenta, viene a decirme, el técnico con sus estadísticas, su metafísica y sus quimeras; y los jugadores intentando disimular el desgobierno táctico a base de dar patadas al balón. No le gusta a Albert Rudé mi inquisitiva presencia y hasta me provoca: si tienes huevos, échame. ¡Como si yo mandara!, me pregunto a mí mismo al día siguiente, aunque aquí abro un paréntesis para apuntar la posible influencia de algún admirado compañero retirado, y sin embargo amigo, que ya me ha conminado dos veces a despedir al entrenador.

Los aficionados, de repente, me rodean. Todos exigen soluciones. Tampoco tengo claras cuáles piden. Ya no tengo claro si era Freud o Bob Voulgaris, porque ambos hablan en términos ignotos: la psyche y la big data son tan confusos.... No conozco a ninguno de los dos y sin embargo me acaban de despertar. Deben ser amigos de verdad que no quieren verme sufrir más.

Cuando joven, mis sueños eran húmedos, satisfactorios; ahora me despierto agotado mentalmente. Aquellos los ocultaba por pudor; estos los publico, por desvergonzado. Yo mismo me diagnostico: lo que necesito es ir menos al fútbol, no somatizarlo tanto. Y, concluyo, que no me hace falta tanta furia --contra Rudé-- ni tanta ambición --los ascensos, la Champions...--, y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña, lo que es hasta despertar.