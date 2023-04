CD Castellón | La vuelta a casa de Óscar Gil

En la temporada 2004/05, cuando el Castellón logró su penúltimo ascenso a Segunda División, visitó Peralta durante la Liga regular. Allí, acompañando a su abuelo y prestando más atención a los juegos de niños que al partido, estaba Óscar Gil, que casi dos décadas después persigue el mismo objetivo que aquel equipo orellut. Gil, que poco después se marchó de Peralta para formarse en Lezama, también sabe lo que es subir a Segunda: lo ha hecho con el Racing de Santander (2019) y con el Bilbao Athletic (2015), el rival del Castellón el domingo.

Óscar Gil nació en Peralta en 1995. Explica a Mediterráneo que comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su pueblo natal, un municipio navarro de apenas seis mil habitantes. Pronto llamó la atención de Osasuna, con cuya elástica disputó incluso algún torneo, pero con solo 12 años hizo las maletas y marchó a vivir a Lezama, donde se formó y compitió durante más de una década, siendo internacional sub-19 y debutando con el primer equipo.

Es por todo ello que el partido contra el Bilbao Athletic es sin duda especial para Óscar Gil. «Al llegar viví tres años con una familia en Lezama, y el domingo estarán allí. También familia y amigos. Lógicamente estoy con ganas de jugar, como cada vez que vuelvo a casa, pero sobre todo con ganas de ganar», matiza.

Ascenso

Óscar, que cumplirá 28 años en junio, se instaló en el filial rojiblanco en edad juvenil y logró el ascenso a Segunda con compañeros tan conocidos como Álex Remiro, Kepa, Yeray, Mikel Vesga, Lekue o Iñaki Williams. La siempre productiva cantera de Lezama sufrirá este año el descenso del filial, actualmente descolgado en la posición de colista. «Esta temporada no he podido verlos mucho, pero se ha juntado que es un equipo con futbolistas muy jóvenes y que la actual Primera Federación no es la Segunda B de antes, es más dura», explica.

Las claves

El defensa, que apunta a la titularidad por la sanción de Iago Indias (lo suplió con solvencia contra el Barça At.), conoce las claves que acercan a un equipo al ascenso, a estas alturas del curso. «Hay que conseguir llegar al play-off y hacerlo en buena dinámica. Nos está costando ganar, pero también a otros rivales. Algunos resultados no han sido los que queríamos, pero hay que aceptar donde estamos, seguir trabajando a diario y valorar que dependemos de nosotros», desgrana.