- Com va nàixer la idea?

--Doncs en el meu cas (Ferran), estic fent una tesi doctoral sobre aquest tema i el meu tutor em va proposar la idea de contactar amb la Regidoria de Participació Ciutadana per a saber si l’Ajuntament estava interessat. Una vegada vam estar d’acord en la idea, vam buscar la manera que aquest llibre fora una obra més de caràcter divulgatiu que acadèmic, per tal d’abastar un públic més ampli. Així doncs, vam decidir que la vessant lingüística seria l’element vehicular i per això es va derivar a la Regidoria de Plurilingüisme i Foment del Valencià, on amb Jaume vam acabar de concretar les imatges, els texts, les fonts i l’estructura definitiva.

- En què es diferencia d’altres llibres de la història del club?

--En primer lloc, aquest no és un llibre que conte la història esportiva del Castelló, entenent que no trobareu un recull de cròniques, estadístiques, jugadors, entrenadors... tot i que en algun moment hi poden aparèixer. Aquest és un llibre que pretén més entrar en aspectes socials i identitaris, tant del club com de la ciutat. És a dir, amb els textos que hem publicat intentem construir un imaginari del que significa ser del CE Castelló. Tot això ho fem en valencià, motiu pel qual també som primerencs en aquest aspecte, una llengua que, a banda de ser la nostra, considerem que ha estat desplaçada del futbol castellonenc al llarg de la seua història. Per últim, també podem dir que hem buscat textos periodístics i literaris, transcrit entrevistes orals, imatges i vídeos lligats amb el club, amb la ciutat i amb la llengua amb rigor acadèmic de les fonts, motiu pel qual el lector pot consultar de primera mà el que diem.

-¿En quina mesura el Castelló forma part de la identitat de la ciutat?

--En el moment que forma part de la vida quotidiana dels seus habitants ja forma part de la identitat. Crec que quan els diumenges tornes de Castàlia pel carrer Sant Roc amb la samarreta del Castelló i et para una persona preguntant-te com ha quedat l’equip, significa que el Castelló és un símbol de la ciutat. Una entitat que després de cent anys, amb els seus daltabaixos, continua mobilitzant milers d’espectadors totes les setmanes no es pot quedar exclosa de la identitat local. A més, no cal oblidar que el club porta el nom de la ciutat, utilitza la senyera com a segona equipació i és l’equip principal de molts dels seus habitants.