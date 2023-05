Manu Sánchez dio el susto de la tarde cerca del ecuador del primer tiempo. El lateral del CD Castellón se incorporó al ataque, levantó el centro desde la línea de fondo y no pudo frenar a tiempo. Chocó con la cabeza contra la valla de Gol Sur Bajo y rápidamente pidió la asistencia médica. Por suerte, una vez cerrada la herida, Manu Sánchez pudo completar el partido y contribuir en la victoria albinegra, que deja a los locales a un paso de la promoción de ascenso.

"Ha sido un buen golpe. En el momento me he asustado, pero ya está todo controlado", explicó el zaguero andaluz, uno de los futbolistas más regulares del conjunto castellonense durante toda la temporada. Manu se mostró feliz y a la vez sereno tras la victoria. "Era un partido vital contra un rival directo (la SD Logroñés apuraba sus opciones de play-off). En casa, con el calendario que tenemos y los resultados que había... Ahora tenemos que centrar toda nuestra energía en ser conscientes de que estos partidos y los que podemos tener en play-offs no son de árbol de Navidad, de adornos bonitos. Son partidos que hay que sacarlos y disfrutarlos después, no en el campo. Hay que ganar y no hay más", desarrolló el lateral diestro.

De cara al play-off, recordó que "el primer objetivo, entrar de forma matemática, hay que cerrarlo, y luego, si lo logramos, quedar lo más arriba posible", en referencia a que los mejores clasificados disputan la vuelta en casa, y pasan en caso de empate tras la prórroga.