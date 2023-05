Al Castellón le vale un empate para asegurar su presencia en el play-off de ascenso a Segunda División, pero quiere lograr en Murcia la tercera victoria consecutiva. Así lo subrayó el entrenador albinegro. Albert Rudé calificó el partido del domingo en La Nueva Condomina contra el Real Murcia como «un examen muy interesante», casi una réplica de lo que se encontrará el equipo orellut en la postemporada, tanto a nivel de juego como de ambiente, en caso de abrochar el pase matemático al play-off.

«No vamos a especular sino a sacar los tres puntos», aseguró Rudé en sala de prensa. «Vamos a Murcia a hacer nuestro trabajo, como en cualquier campo siendo el Castellón, que es ganar». Rudé sí admitió que puede haber «momentos» en los que el equipo orellut pueda «gestionar» la mayor necesidad del rival, que está a dos puntos de la zona de play-off y necesita la victoria con más apuro que el propio Castellón.

El valor de la posición

Rudé también recordó que «no es lo mismo» clasificarse para la promoción siendo segundo que tercero, cuarto o quinto. Los dos primeros jugarán la vuelta del primer cruce en casa, y en caso de empate tras la prórroga no habrá penaltis: pasará el mejor clasificado en Liga. Las mismas pautas se vivirán en una hipotética final por el ascenso. «Yo he jugado muchos play-offs, porque en México, Estados Unidos y Costa Rica los campeones se deciden siempre de esta manera, y los primeros clasificados también tienen bonus de este tipo. Cualquier punto puede ser determinante y no nos querremos acordar luego de eso. Por ello nuestro objetivo es conseguir el máximo número de puntos posibles, porque no es lo mismo quedar en una posición que en otra», remarcó el técnico.

El Castellón empieza la antepenúltima jornada en la tercera posición, a 7 puntos del líder Amorebieta, a 3 del Eldense, que es segundo; y con ventaja variable con los perseguidores. El Barça Atlètic está a 1 punto, la Real Sociedad B a 4 y el Real Murcia, que es el primero fuera de play-off, a 7.

Los planes El Castellón se ejercitará este sábado por última vez en la semana en Orpesa, antes de emprender el viaje a Murcia. El entrenador Albert Rudé confirmó la baja por lesión del lateral Javi Antón. Tampoco parece que pueda jugar el punta Adri Fuentes, aquejado de un golpe en el pie. Por contra, Rudé recuperará al atacante Raúl Sánchez, una vez cumplida la sanción. Desplazamiento Se espera que alrededor de 700 aficionados albinegros se desplacen hasta Murcia el domingo para presenciar el partido (18.00 horas). Entre ellos, los casi 300 que viajen con los autobuses de la Fedpecas. La jornada coincide con el Día del Peñista del Real Murcia, una afición ‘amiga’. Quienes no viajen podrán verlo en directo en À Punt.

El Murcia

Del Murcia se refirió Rudé como «un gran proyecto y un gran equipo que tiene los mismos objetivos que nosotros». «Tiene mucha calidad de jugadores, le gusta tener la pelota, tiene gente rápida, desequilibrante... Te intentan presionar para recuperar lo antes posible. Es un equipo grande y puede ser un partido bonito», desgranó el preparador orellut.

Para contrarrestar el juego local, Rudé moldeará su equipo, como suele. «Las bases del juego son las mismas, cambiando algunas piezas. Siempre elegimos a los que consideramos que son los mejores jugadores para lo que pensamos que en el partido puede pasar», añadió, sin confirmar si repetirá en ataque la dupla formada por De Miguel y David Cubillas. El entrenador también señaló la importancia de mantener la puerta a cero, como en los últimos partidos: «Te acerca a ganar de manera brutal en esta categoría».