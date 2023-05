La caída sin fin del equipo femenino del Castellón

Tres descensos en dos temporadas. Esta trayectoria reflejan los errores que han lastrado al equipo femenino del CD Castellón, que ha pasado en apenas un año de competir en Reto Iberdrola (la categoría de plata del fútbol femenino nacional), a hacerlo en la Liga Autonómica, a partir de la próxima campaña.

El femenino del Castellón resucitó hace seis años, cuando el club albinegro absorbió la estructura de un Joventut Almassora que, a base de esfuerzo y dedicación, logró plasmar una meteórica progresión que le colocó de la Segunda Regional a la Segunda División. Pese a formar parte de la estructura de la capital de la Plana, el equipo continuó jugando sus partidos en Boqueres y con la denominación de Joventut. Una reestructuración de ligas provocó un descenso encubierto que el conjunto orellut subsanó con un histórico ascenso en Las Rozas en el verano del 2020, en un play-off en plena pandemia del covid-19. En dicho encuentro, un gol de Nerea Sánchez en el triunfo contra el Betis B devolvió al Castellón a la categoría de plata, una categoría más exigente con dos grupos y bajo el nombre de Reto Iberdrola.

El principio del fin

Parecía que el fútbol femenino del Castellón podía asentarse en las categorías de élite del fútbol nacional. Sin embargo, no ha sido así. En la primera campaña en la categoría, el Castellón logró la permanencia pero el segundo ejercicio no fue igual. El equipo no comenzó bien y pronto denotó que iba a ser un ejercicio complicado; el paso de varios entrenadores no sirvió para reconducir la situación de un equipo que, incluso, llegó a no presentarse a un partido pendiente en Tenerife. El desenlace fue el peor, descenso y como colistas del grupo. Y además, debido a un nueva reestructuración de ligas, se consumó un segundo descenso. Y esta campaña se ha tocado fondo al encadenar una nueva caída a Liga Autonómica, categoría ya de ámbito regional.