El Castellón llega a la última jornada sin saber en qué puesto acabará (tercero, cuarto o quinto), pero es que en el grupo 1º de Primera Federación la cosa no está nada clara tampoco. Eso sí, el rival de los albinegros en la semifinal del play-off saldrá de uno de estos cuatro: Racing de Ferrol, Alcorcón, Real Madrid Castilla o Deportivo.

El cuadro ferrolano solamente lo sería en el caso de que no lograra el ascenso directo (tiene un 69% de probabilidades de conseguirlo); en ese supuesto, acabará segundo y se enfrentaría al Castellón, si éste pierde en Zubieta y si, además, el Barça Atlètic derrota a la Unión Deportiva Logroñés. Es decir, si los orelluts son quintos, lo más probable (al 31%) es que quedasen emparejados con el Alcorcón, el otro equipo, junto al racinguista, con opciones de finalizar segundo en su grupo.

Si el Castellón es cuarto (le vence la Real Sociedad B y los azulgrana pinchan ante los riojanos), su primer rival será el Deportivo o el Castilla, que se disputan la tercera y la cuarta plaza. El filial ahora es tercero, y solo caería un puesto si los coruñeses mejoran su resultado. Si los albinegros acaban terceros (empatan o ganan esta tarde), entonces se medirían a los blanquiazules, si éstos no obtienen un mejor resultado que los blancos.

La visión de Rudé

Al Castellón le vale con un punto para acabar tercero, aunque Albert Rudé descarta salir en plan reservón a Zubieta. «¿Si firmo un empate? Es una buena pregunta, pero un equipo como el Castellón debe salir a ganar siempre, en cualquier campo y en cualquier circunstancia", contestó el de Ripoll.

No obstante, después de lo visto contra el Real Unión (bastantes cambios en el once respecto al que venía de jugar en Murcia, presumiblemente el que arrancará la fase de ascenso), el preparador gerundense matizó que irán a por los tres puntos frente a la Real Sociedad B "gestionándolo de la mejor forma posible". Se refería a recuperar a los jugadores no solo desde el punto de vista físico, sino también mental, porque considera que hay futbolistas que "necesitan un descanso en lo emocional para llegar al play-off al 100%".