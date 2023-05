La previa | Castellón: ‘Sanse-acabó’ y al ‘play-off’

Para aquellos que todavía desconozcan el proceso de este evolucionado play-off de ascenso a Segunda, hay que explicarles la ventaja de ser tercero respecto a acabar más abajo. De entrada, disputar la vuelta en Castalia de la semifinal (10 u 11 de junio); además, valiéndole el empate, para pasar de ronda, al término de los 120 minutos, ya que al cruzarse con el cuarto del otro grupo, prevalece su mejor clasificación en la liga regular. Ni valen doble ya los goles marcados en campo contrario, ni tampoco hay que sufrir las agonías de las tandas de penaltis, después de los tristes recuerdos contra el Haro, los de Gavà o, incluso, los de La Rosaleda ante la Unión Deportiva Logroñés (UDL).

En caso de disputar la final, esos privilegios los conservará el equipo que haya terminado más arriba al cabo de las 38 jornadas.

La guía básica de esta última jornada debe explicar qué pasa si el Castellón no empata (o gana) frente al filial txuri-urdin. Si pierde, será cuarto (superado por los donostiarras); e incluso bajará al último peldaño de los clasificados para subir, en el caso bastante plausible de que el Barça Atlètic gane a la ya descendida UDL. Eso sí que sería el más difícil todavía.

En cuanto al rival, si acaba tercero, sería Deportivo o Castilla; los mismos probables en caso de que los albinegros acaben cuartos. Y si son quintos, todo apunta al Alcorcón, a no ser que el Racing de Ferrol deje escapar un ascenso directo que ya tiene en su mano.

Además, del resultado de Zubieta, de lo que haga el Castellón al fin y al cabo, también depende la propia Real Sociedad B, el filial azulgrana y el Real Murcia, necesitado, si vence en la Nueva Condomina, al Eldense, de que los de Albert Rudé regresen con los tres puntos para hacerse con uno de los dos pasaportes aún no adjudicados matemáticamente en el grupo 2 de Primera Federación. Con esa carambola, orelluts y pimentoneros serían aún más amigos para siempre. Pero eso preocupa más a los grana que a los albinegros, que llegan, al menos desde el punto de vista de los recursos, en un momento óptimo, solo con Javi Antón lesionado (Rudé dejó caer que podría reaparecer en la primera de las eliminatorias) y sin riesgo de sancionados por la suma de amarillas (no hay apercibidos).

Además, como viene de hacer, todo invita a que reparta minutos también, pese a que hay cosas en juego importantes (como ya hemos explicado), de la misma forma que, frente al Real Unión, rotó bastante el once. Imposible acertar la alineación por esta mezcla, aunque Alfonso Pastor tampoco estará bajo palos.

La Real B, uno de los equipos que más gustó en Castalia, donde empató a uno (por cierto, en el último partido de Rubén Torrecilla) y donde pudo ganar (le anularon un gol cuanto menos controvertido, cuando ya estaba con 10), ha perdido fuelle, pero conserva los rasgos de ese equipo fiable, a pesar de que no cuente con jugadores como Jonathan Gómez (en el Mundial sub-20 con Estados Unidos), Pablo Marín o Unai Marrero, estos dos últimos habituales de las convocatorias de Imanol Alguacil.

Desde las 21.30 horas de esta noche aproximadamente, poco valdrá lo que ha pasado en los últimos 11 meses. Todo dependerá de (esperemos) cuatro partidos.

Albert Rudé: «¿Un empate? Hay que salir a ganar siempre»

Al Castellón le vale con un punto para acabar tercero, aunque Albert Rudé descarta salir en plan reservón a Zubieta. «¿Si firmo un empate? Es una buena pregunta, pero un equipo como el Castellón debe salir a ganar siempre, en cualquier campo y en cualquier circunstancia», contestó el de Ripoll.

No obstante, después de lo visto contra el Real Unión (bastantes cambios en el once respecto al que venía de jugar en Murcia, presumiblemente el que arrancará la fase de ascenso), el preparador gerundense matizó que irán a por los tres puntos frente a la Real Sociedad B «gestionándolo de la mejor forma posible». Se refería a recuperar a los jugadores no solo desde el punto de vista físico, sino también mental, porque considera que hay futbolistas que «necesitan un descanso en lo emocional para llegar al play-off al 100%».