Castellón-Deportivo: un 'monstruo' viene a verme

Abanca posee el 76,66% de las acciones del club, siendo su socio mayoritario al capitalizar la deuda derivada de un crédito en 2017 y de préstamos posteriores para proteger su inversión. El patrimonio neto negativo del Deportivo alcanza los 56,3 millones de euros. Con todo, cuenta con un presupuesto de 12,5 millones, aprobado antes de que pagara un kilo por Lucas Pérez, con unas pérdidas previstas de 4,75 millones... que volverá a asumir la entidad crediticia. Por otro lado, supera los 25.000 abonados, lo que supone que alrededor del 10% de la ciudad (245.000 habitantes) es socio.

Lo tenía todo a su favor: play-off en casa, a partido único y valiéndole el empate ante el Albacete. Hasta que, en la prórroga, el exdelantero albinegro Jordi Sánchez dio la victoria a los manchegos. Estadio en shock y nuevo palo histórico, comparado con aquel penalti que falló Djukic ante el Valencia en 1994 para darle el título liguero al Barcelona (seis años después, el Súper Depor cantó el alirón). Llega con solamente una victoria en las últimas seis jornadas, pasando de pelear por el ascenso directo, a perder el factor campo, incluso.

Óscar Cano pagó cara esa presión desmesurada con la destitución, a pesar de haber llegado en octubre a Riazor. El peculiar técnico nunca contó con el respaldo de la afición blanquiazul (un hecho insólito: la federación de peñas del club hizo un comunicado pidiendo su cabeza), a pesar de que el Deportivo ha sido el mejor de la categoría (solo ha cedido cinco empates y una derrota, con afluencias de público habituales por encima de los 20.000 espectadores), aunque, a domicilio, ha ganado apenas cinco partidos. Rubén de la Barrera, que es coruñés, el hombre que dirigía al Albacete hace un año, ha vuelto a casa, por lo que ha apaciguado las aguas.

Si el Deportivo cuenta con dos jugadores claves en el último ascenso a Segunda A con el Castellón (Rubén Díez y Adrián Lapeña), Albert Rudé tiene bajo sus órdenes a futbolistas rebotados de Riazor. Josep Calavera apenas jugó la pasada campaña con los blanquiazules. Más reciente --y significativo-- es el caso de Borja Granero, que recaló en enero en Castalia tras no jugar en toda la primera vuelta con los gallegos. Salva Ruiz sí que fue algo más protagonista (dos temporadas), pero estuvo en la campaña del descenso a Segunda B y en la primera del intento de los blanquiazules por subir. Y, ojo, porque el capitán del Castellón, David Cubillas militó en el filial deportivista. Y en el cuerpo técnico, Miguel Llorente, ayudante de Rudé, salió malparado de allí.

La enfermería deportivista: Quiles, baja confirmada para toda la eliminatoria

El delantero deportivista Alberto Quiles no podrá jugar la promoción de ascenso a Segunda División. Tras la realización de las pertinentes pruebas médicas, después de retirarse lesionado el pasado sábado tras sufrir una torsión en su rodilla durante el partido contra el Pontevedra, se le ha diagnosticado al atacante una distensión en la cápsula posterior de la articulación con una contusión ósea en meseta tibial. De este modo, la lesión reduce la gravedad inicial, debido a que no tiene afectados los ligamentos, pero el futbolista no podrá participar en el play-off.

Quiles (16 goles) reapareció en Pasarón en la última jornada después de sufrir una doble fractura en la cara y pasar por el quirófano, tras una patada en el encuentro ante el Córdoba.

Por su parte, el zaguero Pablo Martínez, uno de los jugadores con más minutos de la plantilla coruñesa, continúa entrenando al margen, debido a sus molestias en el muslo, pero se espera que llegue a la promoción de ascenso.