Nadie sabe qué pasará con el Castellón en Riazor, pero una cosa está clara: allí estará Manuel Chacón. Es el aficionado que nunca falla. Tanto es así que el club agradeció recientemente su fidelidad de manera pública. No en vano, Manuel ha ido a los 19 partidos a domicilio en el campeonato de Liga y, según comenta a Mediterráneo, también asistirá el domingo al duelo de ida de la eliminatoria contra el Dépor en A Coruña. Viajará, «por supuesto, aunque sea en bicicleta».

El CD Castellón se convirtió en la gran pasión de Manuel Chacón en 1998. Era un niño y lo llevaron a ver un partido que no terminó muy bien para los albinegros. De hecho, acabó fatal, con un rotundo 0-3 ante el Barcelona B de Xavi y Mario Rosas.

La primera vez

Sin embargo, eso no impidió que germinara el amor de Manuel por el Castellón, porque lo suyo no se explica a través del resultado. «Lo que me impactó fue cómo se vive el fútbol en el Castellón. Cómo anima la afición, cómo empuja... es lo que más me gusta de Castalia. Recuerdo que esa primera vez que fui se me pusieron los pelos de punta, con el campo lleno de arriba a abajo y en ningún momento se dejó de escuchar a la afición», explica.

A partir de ahí, y de la mano de su madre Herminia, Manuel no solo se convirtió en un fijo en Castalia, también en un asiduo a domicilio. Según sus cálculos, ha ido a alrededor de 400 partidos del Castellón fuera de casa. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. «Soy feliz siguiendo al Castellón a donde vaya», resume.

Tantos años y tantos encuentros dan para un catálogo de vivencias. Entre los buenos recuerdos asoman, más que las victorias, las experiencias. «Acompañar al equipo, recibirlo, visitar nuevos sitios, animar siempre», desgrana Manuel, que agradece igualmente «el trato» que recibe del club: «Es como si formara parte de él».

Cada viaje es una oportunidad para acumular memorias: «En Algeciras, por ejemplo, nos invitaron de antemano las peñas a su sede para ir a comer paella e intercambiar bufandas, fue un gran día». Sus lugares favoritos para viajar con el Castellón son Murcia y Albacete. Del primero remarca la buena relación entre aficiones y los intercambios de bufandas, y del segundo, el masivo desplazamiento de 2006 en Segunda, la categoría a la que aspira regresar el Castellón ahora.

Por contra, también ha sufrido vivencias no tan positivas. «Las peores creo que son Barakaldo, ya que nos tiraron hasta piedras a los aficionados; Portugalete, porque se quemó la cocina del restaurante mientras comía; y la visita al filial del Barça el año pasado, que fui con mucha fiebre y lo pasé realmente mal».

Con el equipo

Tanto sacrificio también conlleva recompensas. El equipo, con el capitán Cubillas a la cabeza, premió el apoyo incondicional de Manuel Chacón haciéndole partícipe de la celebración de la importante victoria en Logroño, aquel 0-1 con el gol a última hora de Jeremy de León. «Fue una sorpresa muy emocionante que no me esperaba para nada. Entré al vestuario, estuve con los jugadores, me firmaron una camiseta y me hice fotos con ellos», explica.

Un ‘enemigo’ en casa

En este play-off, el destino ha preparado un guiño caprichoso en casa de Manuel Chacón. Resulta que su hermano Carlos es del Deportivo de la Coruña. «Se hizo del Dépor porque le regalaron una sudadera del equipo y el conductor del autobús escolar era también de ese equipo», confiesa Manuel, que admite «un poquito» de pique familiar esta semana.

Con todo, y pese a la entidad del rival, Manuel es optimista con las opciones del Castellón. «En eliminatorias todo puede pasar», advierte, al tiempo que subraya un factor: los albinegros pasarían en caso de empate tras la prórroga. Si se cumplen sus deseos y el Castellón llega a la final, habrá otro viaje que disfrutar.