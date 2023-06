Hablar de Augusto César Lendoiro es hablar del gran Deportivo, al que presidió entre 1988 y el 2014, por lo que, con este dirigente y político gallego, el club alcanzó sus grandes cotas: campeón de LaLiga y la Copa del Rey, semifinalista de la Champions.

Aunque fuera ya de la entidad, no deja de opinar, de tanto en tanto, sobre el club de sus amores, siendo siempre una voz autorizada. Como ha demostrado con vistas a la eliminatoria entre el Deportivo y el Castellón, de la fase de ascenso a Segunda División, en la que ha remitido un escrito a los medios de comunicación.

Así, Lendoiro lamentó que el equipo coruñés se vaya a jugar el ascenso a LaLiga SmartBank en "la ruleta rusa" del play-off, eliminatorias en las que se enfrentará al Castellón y, si pasa, al ganador de la que enfrenta al Alcorcón y la Real Sociedad B.

Jugársela "a la ruleta rusa"

"Nunca pensé que íbamos a vivir un tercio final de temporada tan penoso, que nos obligaría a jugar nuestro único objetivo a la ruleta rusa, con el grave riesgo que ello conlleva, según pudimos comprobar hace un año", valoró.

El que fuera dirigente del Deportivo entre 1988 y 2014 recordó las promociones que él vivió con el club, una de ascenso a Primera en la que su equipo falló ante el Tenerife y otra de permanencia en la máxima categoría que el club salvó ante el Betis, ambas hace más de 30 años.

"El play-off es el único camino y yo, que he vivido como presidente dos promociones, con distinto signo, ante Tenerife y Betis, puedo asegurar que es imposible sufrir más en el fútbol. Te juegas el año a que te pueda condenar la mala suerte, o el error de un jugador, del árbitro o del entrenador", precisó.

"En el Castellón se alinean numerosos titulares que han sido desechados por nuestros servicios técnicos" Augusto César Lendoiro - Expresidente del Deportivo

¿Sobrado?

"A priori, solo tenemos a favor que contamos con una afición inigualable, con los Riazor Blues como directores de orquesta; y la mejor plantilla de la categoría, porque, por si alguien lo duda, tenemos el ejemplo en el propio Castellón, en el que se alinean numerosos titulares que han sido desechados por nuestros servicios técnicos", recordó.

Lendoiro destacó la "importantísima baja de (Alberto) Quiles, el hombre gol y jugador diferencial de verdad, y, ya a mucha distancia, la obligación de disputar los segundos partidos a domicilio, salvo que dé la sorpresa la Real B (ante el Alcorcón)".

La consideración

El expresidente del Deportivo consideró que se verán las caras "dos históricos venidos a menos", dos conjuntos "veteranos, que se han mostrado débiles como visitantes y fuertes como locales".

"Por eso era importante jugar en casa la vuelta, y posible prórroga, al calor de una afición que llenará tanto Riazor como Castalia, porque no entienden que su equipo siga pululando por el fútbol no profesional", manifestó.

Y la crítica al entrenador blanquiazul

Lendoiro afirmó no entender "muy bien tantas pruebas" del entrenador del Deportivo, Rubén de la Barrera, en sus dos primeros partidos en el banquillo, ante el Algeciras (4-0) y el Pontevedra (1-1), preguntándose si tenían "cierto tufillo populista" por el hecho de dar protagonismo a canteranos y jugadores que apenas habían contado para el anterior técnico, el también ex del Castellón Óscar Cano, como el capitán, Álex Bergantiños, "en lugar de intentar acoplar lo más posible un once titular que se jugase la vida en el inmediato play-off".

El exmandatario afirmó que "la afición jugará un papel decisivo" en la eliminatoria, y eso hace que sea "muy optimista".