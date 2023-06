¿Cuánto dinero se juegan Deportivo y Castellón? Los ingresos (mínimos) en Segunda División

No es la final de los play-off de ascenso a Segunda División, pero como si lo fuera. Deportivo y CD Castellón, frente a frente, dos de los megaproyectos (sobre todo el coruñés) de una categoría deficitaria a más no poder e incluso considerada a nivel gubernamental como amateur. Dos equipos que pretenden el regreso al fútbol profesional no solo por cuestiones deportivas, acordes a sus respectivos historiales, aficiones, envergadura de las ciudades a las que representan..., sino por cuestiones económicas, aunque se trate, hoy por hoy, de sendas entidades respaldadas por una entidad bancaria (Abanca) y un multimillonario (Haralabos Voulgaris).

Subir, abandonar la Primera Federación, supone un mínimo de 10 millones de euros. Según datos de LaLiga, esta temporada, en la categoría de plata, el Lugo es el club que menos ingresos ha obtenido (9,7 millones de euros), con la Ponferradina ya por encima de los 10 kilos (10,2 millones). Televisión La principal partida viene, claro está de la televisión: como la temporada todavía no ha acabado (turno para los play-off también, con Las Palmas y Granada esperando acompañante), hay que consultar los datos del ejercicio anterior, cuando el por entonces recién ascendido Amorebieta estuvo a la cola en este apartado, con 5,6 millones de euros. La novedad, el fondo CVC Aquí radica la gran diferencia respecto a lo que supuso el ascenso de los orelluts, en 2020, puesto que LaLiga todavía no había firmado el suculento contrato con el fondo CVC. Resulta complicado el cálculo para cada club, pero el mínimo para un equipo que no haya estado en el fútbol profesional de 2016 es de 4.000.000 euros. Eso sí, ni se cobra todo de golpe (son tres plazos en dos años) y el 70% de esa inyección debe ser destinada a infraestructuras (estadio, ciudad deportiva...) Pero dinero es, al fin y al cabo. Y mucho, como se está viendo, en esta nueva revolución del fútbol español a la que, por ahora, los albinegros no están invitados. Aún. El Deportivo, por su tirón y su especial idiosincrasia, calculó el impacto directo de volver a Segunda, hace un año, en 12 millones, la diferencia entre lo que había ingresado en su última campaña en la categoría de plata a su primera en esta nueva Primera Federación. Luego, llegó el Albacete a Riazor, remontó con un gol en la prórroga y le condenó a otro año... El Deportivo-Castellón, según Lendoiro: ¿falta al respeto a los albinegros? A fondo perdido Las cuentas aprobadas por el Deportivo, propiedad de Abanca en un 76,7%, arrojaban un resultado negativo para este ejercicio de 5,2 millones de euros, sobre un presupuesto de 11,3 millones. En el Castellón, recordemos, el presupuesto aprobado fue de 5,67 millones de euros, con unas pérdidas estimables de 3,75. Muy grandes, aunque empequeñecidas al lado de las de su adversario en las semifinales de la promoción de ascenso, lo que también se puede aplicar en términos de presión. Otro dato más, en consonancia con el anterior, es lo que cada club destina a sus respectivas plantillas, que, a la postre, son las encargadas de conseguir resultados y ascensos. Mientras los blanquiazules destinan 5,89 millones de euros a personal deportivo, la de los albinegros es de 3,17 kilos. La rémora de la pandemia No obstante, se trata de lo básico, que aun siendo jugoso, no es lo único. LaLiga SmartBank abre las puertas a otro tipo de contratos, espónsores..., con lo que un club con la proyección e imagen del Castellón --ni que decir tiene que su rival-- podría multiplicar sus ingresos, limitados en su reciente y efímero paso por la categoría como consecuencia de la situación pandémica por el covid.