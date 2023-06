Han nacido en Castelló, pero desde niños simpatizaron con el histórico Súper Dépor que ganaba Ligas, Copas del Rey y asustaba a los grandes de Europa. Una simpatía que evolucionó hacia una enorme pasión por el azul. Son Carlos Chacón y Alejandro Bacas, que tienen el corazón partido, aunque desean que pase el Dépor, pero también se alegrarían si el Castellón ascendiera.

El caso de Carlos es de lo más curioso, ya que su hermano mayor, Manuel, es el fiel seguidor del Castellón que esta temporada ha viajado para ver los 19 partido a domicilio del conjunto albinegro más el del pasado domingo en Riazor. El destino deparó este enfrentamiento familiar que llevan con un ambiente positivo: "En casa nos picamos. Ojalá pudieran subir los dos, pero el destino ha sido cruel con mi familia, entre comillas".

Un Carlos que se aficionó al conjunto gallego gracias al conductor del autobús de su colegio. "Él era de A Coruña, me vio con una camiseta del Dépor y dijo en gallego, ‘yo también soy del Dépor’. Recuerdo que me enseñaba vídeos de Riazor, de la remontada ante el Milan y además me dejaba en la puerta de casa", rememoraba emocionado.

"Lo estoy pasando bastante mal en esta eliminatoria porque desde pequeño iba a Castalia con mi hermano. Que gane el mejor y lo importante es disfrutar dentro y fuera del campo", dice. A su vez, expresó que "lo más importante es que el equipo que se clasifique pueda lograr volver a Segunda División". "Va a estar muy ajustado y Castalia será una olla a presión", aventura.

Alejandro Bacas, del Dépor desde la niñez

Del conductor del autobús a un amigo de su padre. "Soy del Dépor desde el 95 o 96, con unos cinco o seis años. Un amigo de mi padre me traía souvenirs y como en esa época luchaba por títulos y estaba entre los mejores me acabé enamorando de ese gran equipo», cuenta Alejandro Bacas.

El castellonense explica cómo está viviendo estas semanas: "La gente del Castellón me pregunta con quién voy y sinceramente les digo que con el Dépor. Tengo el corazón dividido porque el Castellón es mi segundo equipo, es mi ciudad y si pasa lo animaré en la final, pero mi corazón me pide que vaya con el azul".

Respecto al encuentro del domingo, subraya que puede pasar cualquier cosa pese al 1-0 de la ida. "Estoy bastante nervioso y aún faltan días. Desde un primer momento dije que no iba a ir a Castalia porque lo paso bastante mal", admite. Un partido que será doblemente especial para los deportivistas de Castelló.