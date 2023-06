Castellón-Deportivo: 'Orellut', es tu momento

Dicen que es solo fútbol, 22 tíos vestidos de corto pegándole a un balón, que hay cosas infinitamente más importantes en estos agitados tiempos. Sí, todo eso es verdad. Pero cuando uno sale a la calle de Castelló esto días, por el centro pero también por la periferia, uno siente el latido vibrante del albinegrismo. Lo ve en las banderas colgadas, en ese niño que va con la camiseta al colegio, cuando uno entra a tomar un café a media mañana, a la hora de consultar el móvil y los grupos de wasaps están que arden... Encima, un rival como el Deportivo, todo un campeón que, no hace tanto, desafió el poder establecido en España, da una dimensión a la eliminatoria. Y eso que no es la final por el ascenso, pero como si lo fuera.

Orellut, es tu momento. Desde el penúltimo paso por el fútbol profesional (el lustro entre 2005 al 2010; el de Primera División ya ha cumplido más de 30 años), han sido unas pocas alegrías y muchas penas. El descenso hasta la cuarta categoría, veranos pendientes de la desaparición, humillaciones aquí y allá... Quitando la temporada 2018/2019, la del alivio por salir de Tercera en aquella tarde contra el Portugalete que todavía perdura, luego tampoco se ha podido celebrar tanto: ni siquiera otro ascenso a Segunda y la posterior singladura por la división de plata. Tiempos marcados por la pandemia del covid en los que ni estaba permitido ni ir a juntarte con 10 amigos para compartir el frenesí del éxito deportivo, ni tampoco acudir al Estadio Castalia.

El ‘no hay billetes’

Y eso es, precisamente, lo que no pasará este domingo. El coliseo de la avenida Benicàssim está a menos de 400 entradas para el no hay billetes. Ni la dificultad de la empresa (ganar, sea por el resultado que sea, para neutralizar el 1-0 de Riazor en un play-off que ha desterrado los penaltis después de una hipotética prórroga), ni el hecho de que sea una semifinal... Nada de nada. Son 10 meses esperando este momento, para jugártelo todo a una carta: ganar significa continuar adelante; no hacerlo... pues a intentarlo el curso que viene.

Es el momento, en el CD Castellón, de Albert Rudé, de Jesús de Miguel, Cristian Rodríguez, Alfonso Pastor, David Cubillas... Pero también el de todos y cada uno que aportan su granito de arena a la empresa.

Como Marc Guidotti e Iván Catalán, quienes además de tocar la fibra sensible al aficionado con sus vídeos y creaciones, se prepararan para atender un aluvión de peticiones (las acreditaciones, solo de prensa, de multiplican por cuatro respecto a un partido normal).

Los empleados del club constatan la locura de estos días. Como Alexia, de La Tienda Albinegra, que afirma que «no quedan camisetas, ni de esta temporada, ni tampoco de la pasada: solo la senyera [segunda equipación] y entrenamiento». Enfrente, las oficinas, donde las dos mujeres que atienden, acaban de explicar a un seguidor del Dépor que no le pueden vender entradas. «Nos está pasando mucho estos días, pero...». Cuando hablan con Mediterráneo, todavía quedaban unas pocas por vender.

La afición

Es, igualmente, el momento de Alberto Aicart (al frente de una Fepecas), que echa horas y gasolina para ir de aquí para allí, preparando las 8.400 cartulinas y las 7.000 banderas que darán un colorido espectacular al duelo.

Las empresas

Es la hora también de las empresas (el fútbol mueve personas; y las personas, dinero): tanto de las grandes (Estepark u Obramart) como de las pequeñas (bocatería Entre pa i pa), que, pese a sus evidentes diferencias de tamaño coinciden en lucir sus colores.