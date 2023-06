En la salud o en la enfermedad y en la victoria o en la derrota, la pasión por el CD Castellón salta de una generación a otra. La eliminatoria de la promoción de ascenso entre Castellón y Dépor devolvió a la memoria de una familia albinegra un bonito recuerdo. El abuelo, Antonio Alcarria, protagonizaba en estas mismas páginas una entrevista a la salida del estadio, tras un Castellón-Dépor de los años setenta. El domingo, más de medio siglo después, sus nietos Lluís y Mateu estuvieron por él en Castalia.

El hilo conductor entre abuelo y nietos es Sergio, hijo de Antonio y tío de ambos. Los nietos nacieron y crecieron en Barcelona. Mateu viajó a propósito para ver el partido contra del Deportivo y Lluís se asentó en la Plana hace un par de años. «Yo soy del Castellón por mi abuelo Toni y mi tío Sergio, orelluts de toda la vida» --explica Lluís a Mediterráneo- «mi abuelo por desgracia (ya fallecido) no ha podido vivir las alegrías que yo he vivido en los últimos años, con los ascensos, pero sabemos de sobra que se habrá enterado de alguna manera».

A distancia

Lluís vivió en Barcelona hasta los 18 años, pero eso no le impidió heredar la afición de su abuelo. «Recuerdo que iba al instituto con la camiseta del Castellón y muchos compañeros se extrañaban y preguntaban qué equipo era ese y yo contestaba con orgullo que el Castellón», comenta. Con cierta lógica, creció entre «las típicas bromas de ‘ese equipo no lo conoce nadie’». «Yo les decía que sí, pero que ellos nunca sabrían lo que es ser de un equipo supuestamente pequeño, porque el Castellón es un equipo muy grande e histórico, y lo que se siente con ello», añade.

«Las dos mayores alegrías que he tenido con el fútbol en toda mi vida son el ascenso del 2018 contra el Portugalete, que pude vivir en el campo, de Tercera a Segunda B; y la del último ascenso a Segunda División. Lo primero que hice fue llamar a mi tío Sergio, me acordé de mi abuelo y me emocioné tanto que me puse a llorar», confiesa.

La saga continúa

Sergio asoma en la historia como «el culpable» de esta heredada pasión albinegra. «Siempre nos compraba camisetas y por eso somos de Barcelona, pero con el corazón albinegro», sentencia Lluís, que asegura además la continuidad de la cadena: «Viva donde viva y estemos donde estemos, mis hijos serán también albinegros».

Mateu, el hermano pequeño, también ha vivido y sufrido la complicada trayectoria del Castellón de la última década, sin perderse esos play-offs agónicos (Sant Andreu) y a la postre satisfactorios. Su amor por el conjunto albinegro tiene el mismo punto de partida que el de su hermano: la familia. También ejerce de embajador del Castellón desde lejos: «En ese play-off del 2018 comprendí qué es ser orellut y es algo diferente a lo que puedes encontrar en otros clubs. Para mí es un orgullo que me pregunten por Barcelona por el club y les cuento la historia. Siempre que puedo, como en esta ocasión, voy hasta Castelló para vivirlo en directo».

El abuelo Antonio Alcarria apareció en 1972 en las páginas de Mediterráneo analizando un triunfo del Castellón sobre el Dépor (2-0). El equipo gallego era conocido entonces como el Coruña, pero otras cosas han permanecido estables pese al paso del tiempo: el CD Castellón, pese a bordear la desaparición, sigue siendo el CD Castellón, la afición albinegra de los Alcarria, pese a la circunstancias vitales de cada momento, sigue latiendo, y también este diario, el periódico de Castellón, sigue contando las aventuras del club albinegro.

¿Y por qué el abuelo Alcarria se hizo del Castellón? «Porque sí, porque era de aquí», responde su hijo Sergio.