Castellón-Alcorcón | Castalia, ahora te toca a ti dar el primer paso

El primer día de venta de entradas para el CD Castellón-Alcorcón del domingo (19.00 horas), solamente para abonados (hoy ya se abre para cualquier aficionado orellut), estuvo protagonizado por momentos de colapso en la página web y por colas en el Estadio Castalia, cuyas taquillas estaban inicialmente reservadas solo para los socios mayores de 65 años, pero a las que acudieron otros socios de menor edad ante la imposibilidad de adquirirlas en línea. ¿El resultado? Más de 2.500 localidades vendidas.

Hay que recordar que el club saca a la venta alrededor de 6.000 localidades. Porque, sobre un aforo oficial para 15.100 espectadores, que el domingo, en la memorable tarde contra el Deportivo, estuvo cerca de llenarse (14.669 espectadores), las otras 9.000 están aseguradas: fueron aquello aficionados optimistas y/o previsores que optaron por el pack de semifinal y final, lógicamente más económicos que ir partido a partido. Los precios, para los socios, oscilan entre los 9 euros en los goles bajos a los 28 de tribuna; y para los no socios, entre 15 (goles bajos) y los 37 euros (tribuna alta).

Suspendida la venta al público general prevista para hoy

Debido a los problemas con la web, el Castellón pospuso anoche la venta al público general, que estaba prevista que se iniciara hoy. El club insiste en que el proceso de compra para los abonados es exclusivamente en línea, estando la venta presencial en las taquillas de Castalia (no las oficinas) reservada solo para los mayores de 65 años con el horario habitual diario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

FINAL PLAY OFF CD CASTELLON

Las impresiones

«Una hora larga de cola he tenido que esperar», contaba a Mediterráneo uno de esos socios sénior. Otro lamentaba que, cuando ha llegado, había abonados por debajo de este rango de edad esperando, de ahí el mayor tamaño de la fila. Uno de ellos argumentaba que «la web estaba colapsada y por eso venido; además, también para comprar una entrada para un menor». «Si no creyera en el ascenso, no estaría aquí», comentó después de superar los 60 minutos de espera.

El nuevo enfoque

Para subir, para regresar al fútbol profesional al cabo de tres años, el Castellón necesita, en el cómputo de los dos encuentros, terminar marcando un gol más que los alfareros. A diferencia de la reciente semifinal contra el Deportivo, en el que el empate a goles (4-4 en el global) le favorecía al término de la prórroga, por haber quedado clasificado en la liga regular, cada uno en su grupo, mejor los orelluts que los blanquiazules, ahora es el conjunto madrileño el que tiene ese privilegio, además de disputar la vuelta ante su público.

De ahí que Castalia tenga que cambiar de papel: de marcar un gol para remontar, a dar el primer paso con una victoria que dé la vuelta a la situación con la que arranca la eliminatoria y le dé la ventaja de que, en Santo Domingo, le valgan dos resultados para ascender (ganar o empatar).