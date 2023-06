Haralabos Voulgaris acudió este sábado al entrenamiento del Castellón en Castalia. El presidente mostró su satisfacción por el alto rendimiento del equipo en la anterior eliminatoria y se mostró moderadamente optimista de cara al cruce con el Alcorcón.

«Claro que creo, ¿por qué no? Es un rival difícil pero cualquier cosa puede pasar, es fútbol», apuntó Voulgaris en los micrófonos de À Punt. El custodio del club orellut valoró el triunfo del Castellón sobre el Dépor en la semifinal y el apoyo de Castalia en el proceso. «Estoy muy agradecido a los aficionados, me siento muy afortunado de formar parte de esto. El último partido fue como una película, no parecía la vida real. La afición nos ayudó a rendir a un nivel muy alto», explicó Voulgaris.

Un ambiente igual de espectacular se espera este domingo en Castalia, donde no quedan entradas a la venta. «Es el primer partido de la eliminatoria, pero igualmente es importante para ponerles presión para la vuelta», dijo Bob.

Voulgaris presenció a pie de césped el último entrenamiento de la semana. Como ocurriera en la previa del duelo contra el Dépor, el propietario del Castellón atendió a los aficionados, que le pidieron fotografías a pie de campo.

Mensajes en la grada

En total, alrededor de mil personas acudieron a la sesión preparatoria de puertas abiertas. El entrenamiento comenzó con una curiosa actividad para los jugadores, en la grada de Gol Sur Alto. Cada uno de ellos escribió en una postal (con la emblemática imagen de un rayo cayendo en la tormenta del pasado domingo) cómo quieren ser recordados en el club albinegro. Después dejaron las postales en asientos de la grada, y este domingo los espectadores de la zona se encontrarán con ellas.

Trascender y dejar un legado forma parte también del rendimiento deportivo.



“Nuestro legado como equipo queremos que sea…”



Si en la grada encuentras una postal escrita por la plantilla del @cdcastellon no dudes en compartirla en redes con el #QuieroSerRecordado#PPO100👂 pic.twitter.com/6luDulGdoJ — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) June 17, 2023

Lleno asegurado

El lleno en Castalia está asegurado, con las entradas vendidas de antemano. 15.100 espectadores presenciarán en vivo el encuentro de ida del cruce con el Alcorcón. Los llenos precedentes en el estadio también se produjeron durante promociones de ascenso, aunque en este caso en partidos de vuelta. En el 2018, con el gol de David Colomer al Portugalete que valió para poner fin a 7 temporadas en Tercera; y en 2005, con idéntico resultado (1-0) y el gol de Manu Busto al Zamora.

Recibimiento y actividades

El Castellón-Alcorcón dará comienzo a las 19.00, pero desde dos horas antes el club orellut ha preparado una serie de actividades para amenizar la previa. Para empezar, está previsto un recibimiento multitudinario al autocar del equipo, en la calle Huesca, sobre las 17.15 horas.

Tras la llegada del bus comenzará la previa del párking de Tribuna, amenizada con la música de DJ Esteban. También habrá pintacaras y el photocall contará con los exjugadores albinegros Gaizka Mendieta, Juanto Ortuño y David Colomer. Todas las actividades concluirán a las 18.15 horas para que la afición entre con antelación al Estadio Castalia. En el interior, en cada asiento habrá una bandera albinegra gracias a À Punt y Techlam, con el apoyo de Fedpecas.