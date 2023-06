Apenas lleva unos meses en el Castellón, pero Albert Rudé ya ha vivido prácticamente de todo en Castalia. Protagonizó un arranque ilusionante que se truncó después para ponerle en una posición delicada, y se ha rehecho en las últimas semanas para acariciar el objetivo del ascenso. Este viernes, minutos antes de emprender el viaje a Alcorcón, el preparador albinegro valoró la temporada realizada e instó, dentro de la dificultad del primer año de cualquier proyecto, a aprovechar el momento. «Física y anímicamente llegamos al cien por cien», dijo.

Todos disponibles

El Castellón viaja a Alcorcón con la obligación de ganar para subir y tiene para ello a toda la plantilla disponible. No hay sancionados y tampoco lesionados en el plantel albinegro. Rudé calificó la semana de «guante cirujano». El cuerpo técnico ha pulido «detalles» estos días para tratar de sorprender al Alcorcón de alguna manera, como ya hizo frente al Deportivo en la vuelta de la semifinal. Todo, «para ganar el partido más importante de los últimos años».

La ausencia de bajas enriquece las variantes de Rudé y, a la vez, dificulta la elección de jugadores. «Cada semana me lo ponen muy difícil. Tenemos una plantilla versátil y están todos bien. Es complicado decidir no solo el once, también los cambios», añadió.

El momento

«Es el momento más importante. Un momento muy merecido y estamos todos al cien por cien, decididos a hacerlo», explicó el entrenador albinegro. «Iremos a muerte porque esta ciudad, este equipo y este proyecto merecen un ascenso», aseveró el técnico.

El proyecto

Rudé destacó lo logrado en la presente temporada, con independencia del final del cuento. «El primer año de un proyecto nunca es fácil. Cuando estuve en Miami, la franquicia empezaba desde cero y fue un año muy difícil. Hay que valorar haber llegado a la final por el ascenso, y a la vez, ya que estamos aquí, creemos que lo podemos hacer, tenemos ese convencimiento», desgranó.

El rival

«Es posible que cambie algunas cosas (el Alcorcón), pero tiene claro a lo que juega», dijo Rudé. El entrenador del Castellón alabó al rival y subrayó el valor de haber concedido pocas ocasiones y no haber encajado gol en la ida. «El otro día lo controlamos muy bien y tiene mucho mérito», remarcó. «Al final todo pasa por las áreas y más en este tipo de partidos. Tenemos que ser matadores», desgranó.

El partido

«Entre dos equipos maduros es seguro que será un partido largo», apuntó. «La batalla psicológica de los últimos minutos será brutal», vaticinó. «No creo que sea un partido como el del Dépor, que fue muy atípico, sino más parecido a la ida, pero hemos de ganar, por lo que llegará el momento de dar el paso adelante, y quizá sea pronto, porque no vamos a especular», afirmó.

La afición

«Es espectacular, como todo el año. Nos llegará la energía de nuestros aficionados, aunque sean minoría, y también de los que lo vivan en sus casas o en Castalia», finalizó el preparador.