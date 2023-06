La crónica del Alcorcón-Castellón | El sueño 'orellut' se convierte en pesadilla (2-1)

En apenas cinco minutos, el sueño del ascenso del Castellón se convirtió en pesadilla. Dos goles del Alcorcón en el arranque de la segunda mitad voltearon el tanto inicial de Jesús de Miguel. Sin respuesta tras el doble golpe, los albinegros avanzaron hasta el pitido final en lenta agonía. Todo lo que pasó (o no pasó) a partir del 1-1 en Santo Domingo le enseña al Castellón por qué no está ahora celebrando un ascenso, por qué no todavía. Y todo lo que pasó en el resto del play-off le dice que está en el camino adecuado para lograrlo algún día.

Pero este sábado en Alcorcón estuvo muy cerca de ser inmensamente feliz, y por eso el ruidoso desplome del segundo acto dolerá durante un tiempo en la retina. De entrada, Albert Rudé repitió el once del encuentro de ida. También el plan inicial transcurrió un sendero similar en los primeros minutos, con ambos equipos inyectando calma a la adrenalina. El Alcorcón dispuso de las primeras pelotas paradas, pero fue el Castellón el que hizo saltar la banca casi de salida. El 0-1 de De Miguel El cascarón de la eliminatoria se rompió en el minuto 12. En una de las primeras llegadas, el Castellón hizo diana. Koné levantó el centro después de marear al defensa, Jeremy sacó un disparo mordido en el área y De Miguel, habilitado por un defensor caído sobre el césped, embocó la pelota en la portería, desde cerca y con la discreción que le caracteriza. Pareció a la vez tan fácil y tan imposible que se celebró con alegría contenida, como si en realidad todo fuera mentira. Pero era verdad. Entonces era verdad. Con el 0-1, el Castellón era equipo de Segunda División. El gol de Jesús de Miguel era un tesoro, aunque quedaba muchísimo todavía. Como se pudo comprobar, por delante quedaba una vida. El 0-1 afianzó la confianza visitante y puso a prueba el cuajo de los locales, que avanzaron por el primer tiempo dejando señales titubeantes. El Alcorcón amasó dominio territorial, pero se limitó a los centros al área (sin remate) y los disparos lejanos (sin puntería). Dentro de la tensión, el Castellón estaba casi cómodo, en cursiva. De hecho, antes de la media hora, Koné, que tenía el día juguetón, no marcó el 0-2 por muy poco. La ocasión Ocurrió en el minuto 27. El Castellón enlazó pases en campo propio hasta que la grada local se desesperó y Mosquera abandonó su zona para saltar en la presión; clic. Entonces un pase interior iluminó a Koné y Koné controló, se giró y firmó un jugadón: arrancó desde el centro del campo, se fue de doscientos rivales, tiró dos recortes en el área y no marcó con la diestra porque Jesús Ruiz se lo negó con un paradón. Al poco, con el calor dejándose notar, llegó el respiro de la pausa de hidratación. El Alcorcón volvió algo mejor: siguió acumulando centros, cada vez más cerca de exigir a Alfonso Pastor. El portero del Castellón se agigantó en el minuto 44, cuando el Alcorcón dispuso de su primera gran ocasión. Fue enorme la ocasión: Víctor García le ganó la partida a Koné tras un despeje en el área, pero no pudo superar la valiente salida de Pastor. La remontada En el segundo tiempo, viró el matiz: el Alcorcón siguió con los tiros lejanos (ahora con puntería) y abundó en los centros al área (ahora con remate). El segundo acto comenzó con dos cambios y ambos salieron en la foto del empate. En el minuto 56, Addai quebró a Raúl Sánchez y encontró el espacio suficiente para batir a Alfonso con un disparo lejano y potente. El 1-1 descoyuntó al Castellón, que hizo lo que no había hecho en toda la final del play-off: se precipitó. Sacó con prisa un fuera de juego ajeno, perdió la pelota y concedió una falta lateral. De la falta se pasó al córner y del córner al 2-1: Castro le ganó la pugna a Iago Indias y ajustició a Pastor a quemarropa. Ahí murió el partido. Era el minuto 61, pero el Castellón ya no volvió al mundo de los vivos. Entraron Fabrício y Pablo Hernández, enseguida, y entró también Cubillas, pero el equipo orellut se movió por el verde aturdido, con una certeza fatal: sabía que se había equivocado cuando no se podía equivocar y sabía que había perdido el partido que no podía perder. Y por eso no iba a subir. No todavía. Alcorcón (2): Jesús Ruiz, Víctor García, Castro, Babin, Morillas, Mosquera, Moyano, Álvaro Bustos (Iago López, min. 67), Javi Lara, Ernesto y Chiki. Técnico: Fran Fernández. Cambios: Addai por Ernesto (min. 45), Iago López por Álvaro Bustos (min. 67), Ribelles por Moyano (min. 73), Juanma Bravo y Dalmau por Javi Lara y Chiki (min. 80). Castellón (1): Alfonso Pastor, Manu Sánchez, Iago Indias, Borja Granero, Salva Ruiz, Kochorashvili, Carles Salvador, Jeremy de León, Cristian, Koné y Jesús de Miguel. Técnico: Albert Rudé. Cambios: Raúl Sánchez por Jeremy de León (min. 45), Pablo Hernández y Fabrício por Carles y Koné (min. 63), Cubillas por Cristian (min. 82) y Javi Antón por Manu Sánchez (min. 90). Goles: 0-1. Min. 12: Jesús de Miguel. 1-1. Min. 56: Addai. 2-1. Min. 61: Castro. Árbitro: Lax Franco, del colegio murciano, asistido por Hernández García y Fernández Correas. Tarjetas: Amonestó a los locales Víctor García y Juanma Bravo; y al visitante Borja Granero. Expulsó con roja directa en el minuto 95 a Alfonso Pastor. Estadio: Campo de Santo Domingo. Espectadores: 5.100. Partido de vuelta de la final por el ascenso, tras el 0-0 de la ida. 158