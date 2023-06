Haralabos Voulgaris ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para analizar la temporada y poner ya el foco en el próximo curso. El presidente del Castellón confirmó que Dick Schreuder será el nuevo entrenador y firmará para las próximas cuatro temporadas. Una apuesta a medio plazo por un entrenador que ya pretendió en enero, pero que finalmente llega este verano.

Schreuder llega procedente del PEC Zwolle, con el que ha logrado el ascenso directo a la Eredivise en su primera temporada completa como entrenador del equipo, quedando subcampeón de liga con 85 puntos, igualando los números del campeón de la Segunda División holandesa, el Heracles. Unos números y una idea de fútbol que ha seducido a Voulgaris, quién ve en él como el entrenador perfecto para dirigir al Castellón en su nuevo proyecto.

Así valoró Voulgaris la llegada del técnico neerlandés: "Buscamos una actitud más ofensiva y ambiciosa con este entrenador, es algo muy importante, creo que se va a traducir a nivel de puntos. Vamos a estar preparados para un estilo diferente de fútbol, con cambios tácticos. Yo soy el primer manager que ha podido construir sobre la base, creo que vamos a maximizar a los jugadores, la próxima temporada va a ser mucho más exitosa y tendremos mejores puntuaciones"

Sobre su adaptación

Pese a llegar de una Liga muy diferente, el presidente defendió su apuesta: "Es una liga direfente, por supuesto, pero no estoy de acuerdo en que hay que tener un conocimiento sobre la categoría. Este es muy táctico y cualificado, juega un futbol que a mi me suena muy bien, es un entrenador de éxito. La calidad del campo no es fantástica, pero eso no significa que no se pueda jugar en un determinado estilo, allí también juegan agresivos en campos que no están tan bien", apuntó".

¿Cuándo decidió ficharle?

Además, afirmó que ya tenían claro el cambio, antes del resultado final del curso: "Ya lo habíamos decidido antes, hablamos en enero y no pudimos ficharle, estábamos luchando por el ascenso y podía ser un choque cultural. Igual me arrepiento, pero íbamos a cambiar de técnico ganando o perdiendo". Por último, destacó que el Big Data va a seguir siendo uno de los pilares en los fichajes, y que incluso van a ser más agresivos en ese sentido. El Castellón, ya tiene nuevo entrenador, y es Dick Schreuder.