"Gracias a todos por venir y ‘Pam, pam, orellut’. Nos vemos en Castalia". Estas fueron las últimas palabras de David Cubillas, eterno capitán del Castellón, en el currado homenaje que se curró la Fedpecas con el emocionado Alberto Aicart al frente. Casi un millar de albinegros se reunieron enfrente del bar Casa Peña de la capital de la Plana. Tributo a un grande que ha defendido la elástica albinegra en las seis últimas temporadas y que también se emocionó durante el acto. Y, volvió a destacar, la grandísima presencia de niños y niñas, con su camiseta albinegra y coreando el nombre del capitán que se despedía.

"No esperaba esto. Soy muy vergonzoso y tímido, la verdad. Gracias por venir y gracias por estos seis años que han dado para mucho, para grandes y malos momentos. He intentado hacer lo que cualquiera hubiese hecho en mi situación. Es la hora del adiós y me llevo un recuerdo inolvidable. A partir de ahora volver a Castalia, pero para sentarme en mi asiento en la tribuna. Gracias por venir y 'Pam, pam, orellut'. Nos vemos en Castalia". Esa fue su corta intervención, pero emotiva y, a veces, interrumpida por gritos de "Cubi, Cubi".

Emocionados

Alberto Aicart, presidente de la Fedpecas, no pudo acabar su discurso por la emoción. "Casi no me atrevo a mirarte a la cara. Eres nuestro capitán. Te mereces todo y más. Te quiero capi…" y rompió a llorar y se retiró del centro del escenario habilitado. Luis Cela, mítico capitán del Castellón, que junto al aficionado Manuel Chacón le entregaron una placa, le dijo "todos esto que estás recibiendo ahora es porque te lo has ganado".

La nueva concejala de deportes, Susana Fabregat, en representación del Ayuntamiento de Castellón, también emocionada por el momento, dijo que "este es un día muy emocionante para los que sentimos los colores del Castellón. Tu nombre estremece la piel, por los recuerdos que nos dejas. Los niños y niños te adoran por lo mucho que para ellos representas".

Caras conocidas

Un acto al que ha asistido gran parte de la corporación municipal, y donde no han querido faltar a la cita personas muy vinculados con David Cubillas, aparte de sus familiares más directos, entre ellos su abuela: el extécnico Sergi Escobar y el exmiembro de la dirección deportiva Xavi Galván y el futbolista y compañero Pablo Hernández. Se proyectó un vídeo con los mejores momentos de Cubillas, con mensajes de Enrique José, Josep Calavera e Iván Sales, y tras 24 minutos de homenaje se puso el punto final con el himno del equipo tocado por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló.