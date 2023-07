Han pasado poco más de dos semanas desde el Alcorcón-Castellón. Tiempo suficiente para soltar, desconectar y asimilar todo lo ocurrido. Más reposadamente, Albert Rudé, exentrenador del Castellón, se despide de una afición y un club que siempre llevará en el corazón. Una etapa corta, pero intensa. Se siente un orellut más y desea ver al equipo en Primera División en los próximos años. El catalán repasa y analiza su estancia en el conjunto albinegro en una entrevista concedida a Mediterráneo.

Gratitud y más gratitud. Es la palabra que utiliza para despedirse de los miles de orelluts que le han hecho sentirse como en casa: "Me he sentido muy arropado por esta afición. Cuando las cosas no han salido, lo hemos aceptado, y cuando hemos hecho cosas importantes, lo han reconocido, y para mi eso es muy importante. Llevo una década en el fútbol profesional y esto no es fácil de encontrar. Me he sentido justamente tratado y querido hasta el final", argumenta emocionado.

Un ‘orellut’ más

Rememorando la vuelta de la gran final, recuerda una especial anécdota: «"Eran las 7.30 horas y nos íbamos a Alcorcón. En mi casa había una pancarta que ponía: ‘Vamos míster, si se puede’. La puso una colla del Grau, nos hicimos una foto... hasta ahí llegó la unión", destacó orgulloso. Incluso se pasa al lado filosófico, entonando una frase del poeta Víctor Hugo: "Ser bueno es fácil, ser malo también, pero ser justo es muy difícil y esta hinchada es justa. Me voy encantado con el tesoro que tiene el Castellón y espero que esta afición de Primera pueda tener al equipo en Primera pronto. Ese es el objetivo que ha exteriorizado Bob en 5-6 años y estoy seguro de que se va a conseguir", afirma con optimismo.

La espina del ascenso

Y todavía con una herida que será difícil de suturar: "Tenía muchísima ilusión por conseguir el ascenso por el club, por la ciudad y por los albinegros. Sé lo importante que era y quedarte a 35 minutos es muy doloroso, pero hay que aceptarlo", lanzando un mensaje de optimismo: "Con las bases de este proyecto, creo que el año que viene el club puede estar en segunda".

Tras el frenesí, Rudé ya está en Barcelona, pero desde ahora con una conexión especial hacia el Castellón: "En enero llegamos una familia y nos vamos tres orelluts, como tres aficionados más". Y recuerda instantes que quedarán en su memoria: "Las puertas abiertas fueron tremendas, estaban repletas de niños, no lo había visto nunca. Mi hijo también estaba y todos los días me decía: cántame el Pam Pam Orellut. Y lo recitamos juntos".

Agradecido al club y a Bob

También tuvo palabras de agradecimiento para el club por confiar en él: "Ha sido una etapa muy intensa, de mucho reto y complejidad, pero de mucho aprendizaje, me ha servido muchísimo para crecer". En ese sentido, no guarda ningún rencor y asume su destitución con naturalidad. "Solo puedo estar agradecido porque llevaba siete años fuera de mi país, solo por el hecho de que Bob y Dave me dieran la oportunidad de entrenar a un histórico como el Castellón, y a solo tres horas de mi casa, me dio la vida", explicó.

El Castellón no logró el ascenso, pero sí logró conectar y emocionar. Un partido que será recordado y que los niños de ahora, contarán a sus nietos: "De lo que me quedaría, porque no he vivido nada igual, es la eliminatoria contra el Depor. Ese fue el partido de la culminación a muchos procesos internos y externos. Ese día fue la comunión entre equipo, afición y cuerpo técnico. Me quedo con el trabajo mental de que podíamos superar al Depor… y lo hicimos».

Ese gol de Cubillas en la prórroga. Un Cubillas del que ensalza su sentimiento y entrega: "Se le ha hecho un homenaje a la altura de lo que merecía este capitán por lo que ha hecho estos años, para mi ha sido una extensión del entrenador en el vestuario día a día".

Del Depor al Alcorcón, Rudé reflexiona: "Tengo una perspectiva personal. Creo que fue tan grande a nivel emocional que lo arrastramos y llegamos desgastados emocionalmente a la final. Físicamente estábamos a cien, pero quizás ese desgaste nos pesó. La segunda parte se nos hizo muy cuesta arriba y no pudimos lograrlo». Sobre si cambiaría alguna cosa, responde: «No me arrepiento de las cosas porque cada uno lo hace lo mejor que puede. Claro que cambiaría cosas, pero después de ver el partido tres veces es muy fácil…".

Optimista con el futuro

Un Rudé que mira más allá y valora la semilla que dejan: "Uno de los grandes objetivos, aparte del ascenso, era profesionalizar todas sus áreas. Lo hicimos funcionar y eso queda para los próximos proyectos", valorando el futuro inmediato: "Hay capacidad para traer a jugadores de gran calidad, pienso que el Castellón puede subir muy pronto a Segunda…», y el de medio plazo: «En Segunda es muy difícil subir porque el nivel es tremendo, pero este proyecto de Bob está destinado a acabar en Primera y ojalá así sea. Me he quedado enganchado al Castellón".

Respecto a su relación personal con el propietario, comentó lo siguiente: "Bob es un tipo que a mi personal y profesionalmente me ha apoyado siempre al cien por cien, repito: siempre. Hasta el día que me dice: ‘Albert vamos a hacer un cambio’ está conmigo y es muy positivo". Y sobre las palabras de que Suero y De Miguel deberían haber jugado más juntos, lo acepta: "Todos tenemos nuestras opiniones y son respetables, hice lo que creía en cada momento para acercar al equipo a ganar, no se pudo traducir en el ascenso y entiendo que haya querido cambiar el rumbo en el banquillo".

Dick Schreuder es su sustituto: "Creo que han fichado un entrenador con un perfil interesante, que viene de hacer un ascenso a Primera a Holanda. Vamos a ser claros, soy un entrenador joven de 35 años, era mi segunda experiencia como entrenador. Él tiene 50 y una mayor experiencia».

Desde el próximo curso, Rudé será un seguidor más: "Como un orellut más, ojalá salga bien". Así fue la despedida del exentrenador del Castellón, que rozó la gloria con los dedos y que quedó cautivado por el albinegrismo.