Para Dick Schreuder, su Castellón progresa adecuadamente, más allá de la victoria en el primero de los amistosos.

El entrenador neerlandés repasó estos primeros 10 días de pretemporada después de imponerse por 2-1 al Al-Arabi de Qatar, en el Royalverd Training Center de la Vall d’en Bas (Girona). «Estoy bastante satisfecho con lo que he visto», definió. «Por supuesto que he visto muchas cosas que tenemos que mejorar, pero por eso entrenamos muy duro», añadió. El miércoles, antes del primer test, habían entrenado también en las cercanías de Olot, de ahí los dos onces totalmente distintos (45 minutos para cada uno). «Estoy contento con lo que he visto, especialmente en lo físico, porque, para nuestro esquema, debemos trabajar muy fuerte», ahondó.

Los albinegros se ejercitarán en dobles sesiones en esta población próxima a Olot hasta el sábado para, a continuación, volver a casa e iniciar una nueva fase en la preparación, con el Levante-Castellón del martes (18.30 horas), en el Parador de El Saler de Valencia, como siguiente ensayo.

Aún sudarán más

«Los jugadores se tienen que acostumbrar a que entrenaremos más y un poco más duro para lo importante: que estemos preparados para el primer partido de liga», recalcó el preparador natural de Barneveld.

«Estoy muy contento con lo que veo --reiteró Schreuder--. Todos queremos trabajar fuerte, seguir con la idea que nosotros pretendemos», aseveró. «Por supuesto que hay algunas cosas que todavía no están yendo bien, pero también hay otras muchas que sí lo están», enfatizó el nuevo técnico del Castellón. «Estoy satisfecho con el club y con la gente que hay alrededor de él: todo el mundo está haciendo su parte de trabajo, y lo están haciendo muy bien», destacó igualmente. «Y, sí, soy una persona feliz hasta ahora», resumió el exentrenador del PEC Zwolle.

La línea de tres atrás

Respecto a ese llamativo dibujo táctico con tres centrales, Schreuder matizó que «obviamente seremos flexibles, pero, como somos un staff nuevo, queremos introducir este sistema, aunque debemos tener en mente que podemos jugar con otras formaciones», desarrolló Schreuder.